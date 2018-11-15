مع اضطراب أحوال الطقس.. تعرف على الكثافات المرورية اليوم والطرق البديلة

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أعلن الخبير المروري اللواء أحمد هاشم “تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مع احتمالية سقوط أمطار على محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرية، ولهذا وجهت الإدارة العامة للمرور بالعمل على تكثيف الخدمات على الطريق الدائرية من أجل توعية جموع المواطنين الالتزام بالإرشادات المرورية”.

كما ناشد الخبير المروري قائدي السيارات بالعمل على تشغيل المساحات بصفة دائمة، والتحكم في عجلة القيادة والالتزام بالسرعات المحددة وترك مسافات كافية بين السيارات، واستخدام الإشارات الضوئية في حالة الدورات.

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وأوضح ان اليوم سوف يشهد وضع حجر الأساس كوبري شبرا الخيمة الجديد من أجل ربط بعض من الطرق، وأضاف “يتم تكثيف الخدمات المرورية في كل الطرق والمحاورة الرئيسية بمحافظة القاهرة الكبرى، إلى جانب العمل على توزيع كتيبات على المواطنين أثناء هطول الأمطار حفاظاً على أرواحهم”.

وأوضح أن الطريق الدائري للقادمين من الطريق الزراعي المتجه بالتحديد إلى نفق السلام سوف يشهد زيادة في الكثافة المرورية بسبب وجود المواقف العشوائية، ونصح باستخدام الطريق البديل في شبرا بنها الحر والمرج من أجل تخفيف حدة الزحام.

وأضاف أن أعلى محور 26 يوليو القادم من أكتوبر والمتوجه إلى ميدان لبنان يشهد كثافة عالية أيضا لذلك ينصح باستخدام محور الواحات الصحراوي للرماية.

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