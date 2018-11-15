تفاصيل اجتماع الحكومة اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة

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يعقد اليوم الخميس رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع بشأن “البنية المعلوماتية” في العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المتعين أن يتم خلال فعاليات الاجتماعي أن يتم مناقشة البنية المعلوماتية ومنها منصة خدمات المواطنين المتعاملين مع الجهات الحكومية، ومنظومة الخطوة الواحدة الخاصة بالتجارة الخارجية.

كما سوف يتم مناقشة قواعد البيانات الجغرافية المجمعة والعمل على ربطها مع قواعد البيانات القومية الخاصة بالبنية المعلوماتية خلال فعاليات اجتماع اليوم مع رئيس الحكومة.

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كما سوف يتم بحث “عمل منصة البيانات” من أجل تمكين الجهات الحكومية من العمل على وضع السياسات الخاصة بها وأدائها، وسوف يحضر فعاليات اجتماع الحكومة المصرية اليوم رئيس العاصمة الإدارية الجديدة، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من المسؤولين والمعنيين بهذا الشأن.

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