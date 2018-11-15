موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة تضرب دمياط

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شهدت اليوم محافظة دمياط خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس أمطار غزيرة مصحوبة بموجة شديدة من البرودة والصقيع في جميع أنحاء المحافظة.

ونشطت الرياح التي أدت بدورها إلى ارتفاع الأمواج بشكل غير طبيعي مما أدى إلى إغلاق “بوغازي عزبة البرج” أمام مراكب الصيد الصغيرة ومنعتهم موجه الطقس السيئ اليوم من الخروج إلى الصيد.

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أعلنت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض على جاهزية جميع الوحدات التنفيذية في الوحدات المحلية وكذلك مجالس المدن التابعة للمحافظة من أجل التواجد في شوارع دمياط لمعرفة مدى جاهزية عربات شفط مياه الأمطار، إلى جانب العمل على تسليك كافة البالوعات في الشوارع الرئيسية لصرف مياه الأمطار على مدار اليوم.

صرح المركز الإعلامي التابع لهيئة ميناء دمياط اليوم عن انتظام حركة الملاحة البحرية بالميناء، واستقبال ثلاثة من الحاويات الكبيرة، وخمس سفن بضائع عامة خلال اليوم، وأوضح المركز إن ميناء دمياط يعمل بصورة طبيعية على الرغم من حالة الطقس السيئة، وشدد في حالة ارتفاع الأمواج سوف يتم غلق الميناء.

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