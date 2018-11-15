بروتوكول تعاون بين التموين والأوقاف لتوفير السلع الغذائية للفئات الأولى بالرعاية

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صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي” إن الوزارة تسعى للعمل على توفير السلع الأساسية مثل السكر والأرز وتوزيعها بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية على الفئات الأكثر احتياجاً”.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن توزيع السلع الأساسية يأتي بمناسبة المولد النبوي الشريف، جاءت تلك التصريحات على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف المصرية وبين وزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل العمل على توفير السلع الأساسية.

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وأكد المصيلحي “إن الاهتمام بالمواطن البسيط يعزز طرق التنمية التي تنتهجها الدولة المصرية”، وأضاف “إن هناك العديد من النقاط غائبة عن عملية التنمية”، وأكد أنه سوف يتم العمل على توفير مائة طن من السكر، ومائة وخمسين طن من الأرز.

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