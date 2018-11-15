بمناسبة المولد النبوي.. الأوقاف توزع 678 طن من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية

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أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة عن إشادته بجاهزية وزارة التموين والتجارة الداخلية التي عملت على توريد كميات اللحوم المطلوبة توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والتي طلبتها وزارة الأوقاف المصرية.

وأكد وزير الأوقاف “أن التوريد بدأ بحوالي مائة طن وارتفع إلى ستمائة وثمانية وسبعين طناً من اللحوم دون تقصير من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية”، وجاء تصريحات الدكتور محمد مختار جمعة خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد فعالياته اليوم الخميس.

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وأشار “إن محافظات صعيد مصر قد حصلت على كمية من اللحوم تقدر بحوالي أربعين طن لكل محافظة منها”، وأضاف “إن وزارة الأوقاف مطمئنة على جدية وزارة التموين والتجارة الداخلية وفي قدرة الشركة القابضة للصناعات الغذائية على تجهيز السلع المطلوبة بمناسبة المولد النبوي الشريف”.

وأكد وزير الأوقاف “أنه جار الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على تجهيز شنط المولد النبوي الشريف بمتوسط خمسة كيلو سلع أساسية متضمنة التالي اثنين كيلو سكر، وثلاثة كيلو من الأرز”، وأوضح أنه سوف يتم الانتهاء من توزيع اللحوم يوم السبت القادم.

وأعلن “أن البدء في توزيع شنط السلع الأساسية عقب احتفالات المولد النبوي الشريف”، وأضاف “إن الوزارة تنفق على البر والأسر الأولى بالرعاية بما يقارب من أربعمائة مليون جنيهاً منها ثلاثة مليون جنيهاً من عوائد ريع الوقف، ومائة مليون جنيه لتوفير سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية”.

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