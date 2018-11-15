التموين: ننفق شهريًا 125 مليون جنيه لأسر المتوفين بالبطاقات التموينية

Advertisements

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم لمستحقية والأسر الأولى بالرعاية، لذلك تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى التموين والأوقاف لتوفير السلع الغذائية الأساسية للأسر الأولى بالرعاية، وهو ما يساهم فى تخفيف العبء على هذه الأسر.

وأضاف المصيلحي خلال المؤتمر الصحفي الذي جمع بينه وبين وزير الأوقاف مختار جمعة لتوقيع بروتوكول التعاون المشترك ، اليوم الخميس، الموافق 15 نوفمبر، أنه في إطار هذا البروتوكول المشترك بين الوزارتان، سيتم إمداد وزارة الأوقاف بـ 150 طن أرز و100 طن سكر، لتوفير السلع الأساسية للأسر الأولى بالرعاية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وعلى صعيد متصل فقد صرح الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، إن الوزارة تنفق شهريًَا 125 مليون جنيه لأسر المتوفين في البطاقات التموينية، لافتًا إلى أنه تم إضافة مليون أسرة على بطاقة التموين بحد أقصى 4 أفراد على البطاقة. وزاد مستشار وزير التموين خلال لقائه في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أمس الأربعاء، أن كل من تقدم بطلب لإصدار بطاقة تموينية قبل 1 يناير 2018 يجب عليه التقدم بطلب آخر. Advertisements وأكد الدكتور عمرو مدكور، أن مواجهة تسرب الدعم تعتبر أقوى قرار اتخذه وزير التموين، مشيرًا إلى أن منظومة التموين سهلة ومعقدة في نفس الوقت، مؤكدًا أن 82 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الخبز منذ بداية المنظومة.