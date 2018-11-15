السيسي يجتمع بمحافظ البنك المركزي.. عامر: حققنا فائض كلي بلغ نحو 12.8 مليار دولار

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عقد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، اجتماعا موسعًا ضم كلا من طارق عامر محافظ البنك المركزى، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، ولبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي، للإطلاع على أخر مستجدات ونتائج سياسات البنك المركزي في الفترة الأخيرة..

وحول ما تم مناقشته في الاجتماع، صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول أهم تطورات ومؤشرات ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2017/ 2018، والتي تضمنت تحقيق فائض كلي بلغ نحو 12.8 مليار دولار بما يعكس استمرار الآثار الإيجابية لقرار تحرير سعر الصرف.

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كذلك استعرض محافظ البنك المركزي، أوضاع السياسة النقدية وما يتخذه البنك المركزي من إجراءات للمساعدة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.

وخلال الاجتماع تم الإشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه لاجتماع خبراء الاقتصاد المصريين مع ممثلي صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من قبل الصندوق، تمهيداً لعرض نتائج المراجعة على مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر المقبل وصرف الشريحة الخامسة من القرض.

وأضاف السفير بسام راضى أن محافظ البنك المركزي طارق عامر قد تطرق أثناء الاجتماع، إلى آخر التطورات الخاصة بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، بما تضمن في ذلك مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسبل تنفيذ مبادرة الشمول المالي، وشهادة أمان،هذا إلى جانب عرض مشروعات تعديل بعض القوانين الخاصة بعمل البنك المركزي والجهاز المصرفي والتي تهدف إلى مواكبة التطورات التي تشهدها الساحة المصرفية وتدعيم دور البنك المركزي في الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي ودعم الاستقرار المالي.

كذلك عٌرض على رئيس الجمهورية خلال الاجتماع، التقرير الخاص بشأن نتائج أعمال الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الإفريقية والذي عٌقد في شرم الشيخ أغسطس الماضى، وهي ما يعد الذراع النقدية للاتحاد الإفريقي والمسئولة عن برامج التعاون النقدي في القارة لتحقيق الوحدة النقدية وإنشاء بنك مركزي موحد.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاجتماعات قد شهدت انتخاب رئيس البنك المركزي المصري رئيساً للجمعية للعام 2018 /2019، بما يسهم في دعم العلاقات المصرية – الإفريقية ونقل رؤية مصر لأشقائها من الدول الإفريقية فيما يخص سبل تعزيز الاستثمار والتنمية في القارة.

وأكد السفير بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر شدد خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي والمعنيين بالشأن الاقتصادي، على الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام وزيادة الصادرات وتخفيض الواردات، فضلاً عن الحد من التضخم من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأشار الرئيس السيسي خلال الاجتماع إلى ضرورة تعزيز سبل التعاون القائم بين البنك المركزي المصري ونظرائه في الدول الإفريقية خصوصا بعد انتخاب طارق عامر رئيساً لجمعية البنوك المركزية الأفريقية، وهو ما يواكب فترة رئاسة مصر حاليًا للاتحاد الإفريقي لعام 2019.

تأتي تلك التوجيهات من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ودفع التعاون في المجال المصرفي في القارة الإفريقية، فضلاً عن توفير البرامج التدريبية للكوادر المصرفية في القارة الإفريقية.