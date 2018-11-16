القوى العاملة: الأحد المقبل بدء تقديم الطلبات للراغبين في التدريب الفندقي للشباب

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أعلنت وزارة القوى العاملة، أن الأحد المقبل الموافق 18 نوفمبر، سوف يشهد بدء قبول طلبات الراغبين في التدريب الفندقي للشباب من الذكور والإناث ، على أن يستمر تقديم الطلبات للالتحاق بالبرنامج التدريبي حتى الخميس 22 نوفمبر الجاري، يأتي ذلك في إطار السعي لتحقيق رؤية مصر 2030.

وصرح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن البرنامج التدريبي الأول سوف يشمل 150 متدربًا مجانًا في الدورة الواحدة لمدة 3 أشهر اعتبارًا من أول ديسمبر المقبل، وسوف يمنح المتدرب 1000 جنيه شهريا كمكافأة تدريبية.

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واضاف “سعفان” أن الطلبات يتم تقديمها باليد بمقر وزارة القوى العاملة، وعنوانها 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر- من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، من الأحد حتى الخميس المقبل، لافتصا إلى أنه لن تقبل أية طلبات غير مستوفية للشروط.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن هذا التدريب يأتي تفعيلا لبروتوكول التعاون بين الوزارة ومجموعة فنادق “إنتركونتيننتال مصر” وأفريقيا “سيتي ستارز، والتدريب يستهدف إعداد الشباب وثقلهم وتأهيلهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بالمجال الفندقي لتحقيق رؤية 2030، وذلك من خلال توعيتهم بأهمية السلامة والصحة المهنية، وذلك من أجل الحد من المخاطر التي تهدد سلامتهم في بيئة العمل الحقيقية وتدريبهم على الأقسام الفندقية: المطبخ الساخن، والبارد، وخدمة المطاعم، والإشراف الداخلي.

وأوضح وزير القوى العاملة أن عقب اجتياز المتدرب لتلك الدورة يتم منحه أنه سيتم منح المتدرب شهادة معتمدة تفيد نجاحه، لافتًا إلى أنه يُشترط في المتقدم للبرنامج التدريبي، ألا يقل عمره عن 18 عاما، ولا يزيد على 30 عامًا، وتقديم صحيفة حالة جنائية حديثة، وشهادة طبية تفيد خلوه من الأمراض المزمنة أو أية أمراض تعوقه عن التدريب، ويقبل جميع الحاصلين على المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والعليا.

وتابع : هناك جهات عديدة تحملت المسئولية المجتمعية نحو توفير التدريب الأمثل للشباب، موضحًا أنه حين قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب كان لِزامًا اللجوء إلى شركات القطاع الخاص، لكي تكون هناك انطلاقة نحو منظومة تدريب جديدة بشكل متطور، في جميع القطاعات بشكل عام، وقطاع السياحة والفندقة بشكل خاص.

كذلك أكد “سعفان” خلال تصريحه الصحفي على ضرورة نقل الأفكار الجادّة في التدريب مع باقي الشركات في جميع القطاعات للمساهمة في تطوير ملف التدريب في مصر، كما رحب وزير القوى العاملة بجميع الشركات التي تود أن تسهم في تطوير ملف التدريب في مصر.

وأكد وزير القوى العاملة على أن الوزارة تعمل جاهدًة، لإعداد شباب مؤهلين لشغل الأعمال بتوفير تدريب مناسب لهم، كي يكون باستطاعتهم مواكبة سوق العمل بتطوراته المتلاحقة داخل مصر، وخارجها، موضحا أنه لن يتوفر ذلك إلا عن طريق تدريب الشباب تدريبًا حقيقيًا، وجادً.