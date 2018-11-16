قطع المياه عن مدينة الصف لمدة 12 ساعة تبدأ مساء اليوم الجمعة

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تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أنه في إطار حرصها على تنفيذ أعمال العمرات الدورية لمحطات المياه، فغإن الشركة تعلن عن قيامها بإيقاف مؤقت لضخ مياه الشرب من محطة مياه الصف المرشحة و قطع الخدمة عن مركز ومدينة الصف إعتباراً من الساعة 8 مساء اليوم الجمعة وحتى الــ 8 من صباح غدا السبت وذلك لتنفيذ أعمال العمرات الدورية وتطهير بيارة العكرة وإجراء أعمال الصيانة السنوية لمحابس وبوابات البيارة .

وأصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، توجيهاته لجميع مسئولى شركة مياه الشرب بضرورة الإلتزام بالمواعيد المعلنة وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية عقب الإنتهاء من الأعمال.

ووتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين والمستشفيات وأقسام الشرطة وأصحاب المخابز بضرورة تدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الإنقطاع على أن يتم تسيير سيارات لنقل المياه الصالحة للشرب وتخصيص أرقام 125 ، 114 لتلقى شكاوى المواطنين فى هذا الشأن .

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