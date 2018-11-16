موعد حجز وحدة سكنية بمشروع “جنة” للإسكان الفاخر

Advertisements

حجز وحدة سكنية بمشروع “جنة”، عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بحجز وحدات مشروع وزارة الإسكان “جنة” للإسكان الفاخر حيث اعلن عن موعد بدء تلقي طلبات الحجز للوحدات السكنية فى 6 مدن حديثة وهى “6 أكتوبر والشيخ زايد ودمياط الجديدة والعبور والمنيا الجديدة والشروق”، وذلك بدءا من يوم الاثنين القادم الموافق 19/11/2018 من الشهر الحالي.

حجز 7 آلاف وحدة سكنية بمشروع “جنة”

وصرح نائب وزير الإسكان للشئون العقارية والتجارية المهندس طارق السباعى، قائلا: إن مساحة الوحدات السكنية تنحصر ما بين 115 و150 متر مربع، مؤكدا إلى أن الحجز سوف يتم عن طريق الموقع الإلكترونى، والذي سوف يتم اطلاقة غدا وسوف تكون كراسة الشروط والأسعار وأيضا أماكن الوحدات السكنية وغيرها متوفرة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز.

Advertisements

وأكد أن التقديم (الخطوة الأولى)، بالموقع الإلكترونى(www.hdb-reservation.com)، لبنك التعمير والإسكان من دون كلمة مرور، وأن عملية تحويل مقدمات الحجز، متاحة إلي تمام الساعة 11:59 عشية يوم الأحد الموافق 4/11/2018، وسوف يبدأ الحجز (الخطوة الثالثة) من تمام الساعة 10 من صباح يوم الاثنين 19/11/2018، ويستمر حتى الساعة 59 : 11 عشية يوم الخميس الموافق 13/12/2018، وسوف يكون التخصيص بأسبقية الحجز عبر الموقع، مؤكدا إلى أن وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تطرح الآن 7176 وحدة سكنية، مرحلة أولى، بمشروع “جنة” للإسكان الفاخر، بمساحة تقدر بين 100 و150م2، بمدن: ( 6 أكتوبر، الشروق، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، العبور، والمنيا الجديدة).

وفيما يخص تفاصيل الموقع المميزة للوحدات المطروحة، أكد المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنه فى مدينة 6 أكتوبر، تم طرح 2688 وحدة سكنية (112 عمارة)، في التوسعات الشمالية بجانب أرض جامعة القاهرة، و يمتاز الموقع بقربه من الطرق الرئيسية (طريق وصلة دهشور الشمالية – محور 26 يوليو – طريق مصر إسكندرية الصحراوى)، إلي جانب قربه من مشروع مول العرب وأيضا جامعة مصر، وبورتو اكتوبر، ويوجد شمال الموقع مشروعات بيت الوطن، ومن الشرق مشروع اسكان جامعة القاهرة، ومن جهة الغرب مشروع (I City أكتوبر)، ومن الجنوب نادى الصيد، ومشروعات سكنية مميزة، وفى منطقة الشيخ زايد، تم طرح 912 وحدة سكنية (38 عمارة)، في المحور المركزى شمال الإسكان الحدائقى، ويتميز الموقع بمكانة مميزة لأنه يقع على الطريق الرئيسي للمدينة، ويتوسط مناطق سكنية وخدمات مميزة قائمة مثل (كمبوند زايد دوينز، وحدائق المهندسين، ومشروع الجمان، و الاسكان الحدائقى، وأنشطة تجارية متميزة)، وبخصوص مدينة العبور، تم طرح 816 وحدة سكنية (34 عمارة)، في مركز المدينة، على شمال الحى الأول، كما يمتاز الموقع بموقعة المتميز لوجودة على الطرق الرئيسية، وقربه من الطريق الرئيسي بالمدينة، ويقع بجانب الأنشطة الخدمية، وكذلك الترفيهية والرياضية، على سبيل المثال :نادى العبور، وأيضا أنشطة تعليمية متميزة، كما يتوسط أماكن سكنية قائمة.

أشار المهندس طارق السباعى، أنه يتم دفع مبلغ جدية الحجز ويبلغ 100 ألف جنيه، إلي جانب مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل، مرة واحدة وليس مجزأ، عند التقدم للحجز بأي من طرق الدفع التالية: سويفت كود (HDBKEGCAXXX) بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى، أو الـACH، بواسطة كافة البنوك لحساب بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى، أو عن طريق تحويل داخلى لحساب بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى(عن طريق فرع من فروع بنك التعمير والإسكان إذا كان هناك حساب للعميل بالبنك)، على أن يشتمل التحويل البيانات الآتية: (الاسم الرباعي للمتقدم بالحجز – الرقم الخاص ببطاقة الرقم القومى 14 رقماً ويجب أن تكون البطاقة سارية)، ويتم استكمال دفع 15 % إلي جانب (1% مصاريف إدارية بالإضافة إلي 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)، من مجمل ثمن الوحدة، في غضون شهر من توقيت انتهاء الحجز أثناء الفترة من 14/12/2018 وإلي 13/1/2019، وبنفس طريقة دفع مقدم الحجز (سويفت / ACH / تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى، بواسطة أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان إن كان هناك حساب للعميل بالبنك)، وفى حالة دفع باقى مبلغ الوحدة خلال ستون يوما من تاريخ حجز الوحدة المطلوبة سيتم خصم 7% من إجمالي مبلغ الوحدة، وذلك بشرط الالتزام باستكمال قيمة جدية الحجز إلى 15 % إلي جانب (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)، من مجمل قيمة الوحدة، أثناء شهر من تاريخ الحجز، يتم دفع 10% من مجمل قيمة الوحدة، خلال 6 شهور من تاريخ الحجز، ودفع 15% من إجمالى قيمة الوحدة عند الاستلام، بنفس طريقة الدفع السالف ذكرها، ويتم دفع باقى مبلغ الوحدة ويقدر بنحو 60% على أقساط ربع سنوية متساوية لفترة ثلاث سنوات أو خمس سنوات أو سبع سنوات، طبقاً للقيمة المبينة بجداول الأقساط الموجودة بكراسة الشروط، ويستحق القسط الأول بعد ثلاث شهور من توقيت استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبيل الاستلام، مؤكدا أن سعر الوحدات موضحة للمتر المربع، ببيان الوحدات بالجداول في بكراسة الشروط، مشتملة على نسب التميز لكل وحدة، ويتم دفع وديعة الصيانة المقررة بقيمة 5 % من قيمة الوحدة والمبينة بالشروط العقارية في كراسة الشروط.