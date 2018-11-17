المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يصدر بيان حول الغاء مجانية التعليم

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نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري في بيان له يوم الجمعة ما تردد من أنباء حول إلغاء مجانية التعليم في المدارس الحكومية، حيث انتشر خلال الفترة السابقة العديد من الأنباء حول إلغاء مجانية التعليم وتقديم الخدمات التعليمية في مقابل مادي بجميع المدارس الحكومية.

بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بشأن إلغاء مجانية التعليم

جاء في البيان التالي “تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإلغاء مجانية التعليم وتقديم الخدمات التعليمية بمقابل مادي في المدارس الحكومية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع الوزارة، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، وأكدت أنه لم يتم المساس بمجانية التعليم باعتبارها حق أصيل من حقوق المصريين يكلفه الدستور والقانون، وشددت على اهتمام القيادة السياسة بملف التعليم وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكل مواطن مصري على حد سواء”.

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وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ما يتردد حول إلغاء مجانية التعليم تعد إشاعات تستهدف إثارة قلق وغضب جموع المواطنين، وأضافت الوزارة أنها تريد تطبيق العدالة الاجتماعية، والهدف من هذا هو أن يصل التعليم المجاني إلى الطبقات المتوسطة والطبقات الكادحة داخل المجتمع المصري.

وأكدت الوزارة أنها تسعى بشكل دائم ومستمر إلى العمل على تطوير وإصلاح المنظومة التعليمية، وإن ذلك يأتي تماشياً واتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة على الارتقاء بكافة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها إلى جانب العمل على زيادة ميزانيتها باعتبار أن التعليم هو العنصر الرئيسي في مجال التنمية البشرية التي هي أهم من ثروات الدولة المصرية.

وقد ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية إلى مواجهة تلك الشائعات والعمل على توخي الدقة والحذر والابتعاد عن نشر أي أخبار قبل أن يتم التحقق من مصداقيتها تجنباً لإثارة مخاوف وقلق المواطنين مما يترتب عليه تأثير سلبي على أوضاع المنظومة المصرية التعليمية.

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