الداخلية تعلن تفاصيل مقتل 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار بالشرقية

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أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم الجمعة، الموافق 16 نوفمبر، أن 3 عناصر إجرامية لقوا مصرعهم في إطلاق نار متبادل مع قوات الأمن بالشرقية.

حيث ذكر مصدر أمني بوزارة الداخلية ، أن ثلاثة من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة لقوا حتفهم فى تبادل لإطلاق النار، وذلك عقب أن وردت معلومات أكدتها تحريات فريق العمل المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية تواجد العنصر الإجرامى شديد الخطورة محمود.س . إ وشهرته القذافى 28 سنة عاطل ومُقيم بناحية الطحاوية دائرة مركز شرطة بلبيس صادر قرار من النيابة بضبطه وإحضاره فى عدد 7 قضايا سرقات بالإكراه بدائرة المركز، ومحكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى قضية إستعمال قوة وسلاح، وسبق اتهامه فى عدد 16 قضية متنوعة.

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وكان بصبحته اثنين من أعوانه يستقلون دراجة نارية وبحوزتهم أسلحة آلية بمنطقة أرض الكنانة دائرة مركز شرطة بلبيس، وعقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة توجهت قوة أمنية من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأمن الشرقية بالاشتراك مع قوات الأمن المركزى استهدفت محل تواجدهم، ولدى مشاهدتهم للقوات بادروا بإطلاق وابلاً من الأعيرة النارية تجاه القوات، فبادلتهم القوات على الفور بالمثل حتى تمكنت من السيطرة على الموقف، وأسفر ذلك عن مصرع المتهم ومعاونيه كلٍ من رامى . م . م، وشهرته الجوكر، 18 سنة، عاطل، ومُقيم بناحية السعادات دائرة المركز، أحمد . س . ن، 33 سنة، عاطل ومُقيم بناحية السعادات دائرة المركز.

وتم العثور بحوزتهم على 3 بنادق آلية وعدد 63 طلقة نارية من ذات العيار وعدد 4 خزن، عدد 2 قنبلة يدوية هجومية، سلاح أبيض عبارة عن “خنجر”، عدد 5 هواتف محمولة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة.