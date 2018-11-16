مركز التنبؤ يعلن عن الأماكن المتوقع سقوط سيول بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة

Advertisements

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان والسيول التابع لوزارة الري، عن المناطق التي من الوارد أن تشهد سيول في الفنرة المقبلة، وحول ذلك أصدر المركز اليوم الجمعة، الموافق 16 نوفمبر، بيانا رصد فيه توقعاته عن حالة الطقس خلال الأيام الثلاث المقبلة، متوقعا سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية.

وأكدت المهندسة هالة رمضان، مدير المركز، إن المركز تواصل مع الإدارة المعنية بمتابعة السيول وتم إبلاغهم بالأماكن التي من الممكن أن تتعرض للسيول، تمهيدًا لرفع حالة الاستعداد القصوي، لافتة إلى أن أجهزة الاستشعار المبكر رصدت انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

Advertisements

وقالت هالة رمضان، أن المركز أبلغ الجهات المعنية للتعامل مع السيول المحتملة، من خلال تصريف مناسيب المياه، موضحة أن الغرفة المركزية بوزارة الري تتابع حركة سقوط الأمطار على مدار 24 ساعة في اليوم الواحد.

ومن ناحيته أكد المهندس محمد عبد العاطي، رئيس مصلحة الميكانيكا، بوزارة الري، أن هناك احتمالات بتعرض الدلتا لسيول، لافتًا إلى أن الوزارة اتخذت إجراءاتها لمواجهة هذه المخاطر المحتملة، وأن المحطات تستوعب كافة مياه الأمطار القادمة من الأراضي الزراعية، أو مياه الشوارع ومياه الصرف.

وأضاف عبد العاطي في تصريحات صحفية، أن الوزارة تمكنت من إضافة وحدات جديدة للتعامل مع السيول المحتملة، حيث تم تركيب 6 وحدات بعدة محطات، بإجمالي 8 متر ونصف، والتي تستوعب مليون و450 متر في السنتيمتر، موضحا أن الوحدات تساوي عمل محطة كاملة.

وتابع: أن وزارة الري تتعامل وفقا لخطة متكاملة لمواجهة الأمطار والسيول.