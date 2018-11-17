وزارة الزراعة: استمرار صرف الأسمدة الشتوية بالمعاينة والأسعار المدعومة

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تستمر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بصرف الأسمدة لكافة المحاصيل الشتوية بالسعر المدعم “شيكارة اليوريا 164.5 جنيه ، والنترات 159.5 جنيه ، وذلك عبر الجمعيات الزراعية ” الإصلاح – الائتمان- الاستصلاح”، إلي أن يتم صرف 2 شيكارة لمحاصيل القمح وإتمام الصرف بالمعاينة الفعلية من جانب اللجان المكلفة على رأس الغيط لمن يقوم بزراعة الأرض بشكل فعلي عبر غرف العمليات المركزية والفرعية القائمة بالقطاع ومديريات الزراعة.

وأكد الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، في تصريح له: تقوم الجمعيات الزراعية بمواصلة صرف الأسمدة الخاصة بالمحاصيل الشتوية بالمعاينة على الطبيعة لمن يزرع الأرض فعليا، مؤكدا أن تنسيقة الأسمدة الخاصة بالمحاصيل الزراعية تجتمع كل أسبوع مع الشركات المصنعة للأسمدة العاملة على تجارة وتداول وتصنيع الأسمدة ، لتوفير الحصص اللازمة لوزارة الزراعة وتوافر المقررات السمادية المدعمة للمحاصيل الشتوية الجديدة.

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ويتم الآن سحب الأسمدة من المصانع بواسطة لجان متابعة من وقت خروج الشحنات وإلي حين وصولها نحو الجمعيات الزراعية.