تعرف على كيفية إستخراج بطاقات التموين بدل فاقد وتالف

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أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن الأسباب التي أدت إلى تأخر إصدارات بطاقات التموين المفقودة والتالفة خلال الفترة السابقة هو تقدم المواطنين بطلب جديد عند تأخر الرد عليهم في الطلب الأول حيث يعد هذا من أهم الأسباب التي أدت إلى تأخر إصدار بطاقات التموين، وفي حالة تقديم طلب ثاني يتم حذف الطلب الأول.

جاءت تلك التصريحات خلال مشاركة وزير التموين والتجارة الداخلية في فعاليات مؤتمر صحفي وأوضح “إن السبب الثاني في تأخر إصدار بطاقات التموين خلال الفترة السابقة تتمثل في تسجيل الطلبات برقم هاتف محمول غير مسجل ببيانات صاحب بطاقة التموين أو برقم أحد من المقيدين بها”.

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ناشد الوزير جموع المواطنين بتقديم طلبات عن طريق هاتف محمول مسجل بيانات صاحب بطاقة التموين أو بهاتف محمول مسجل ببيانات أحد المقيدين على البطاقة التموين.

كيفية استخراج بطاقة الدعم بدل تالف أو بدل فاقد

يجب أن يتوجه صاحب البطاقة في حالة سرقتها أو فقدانها أو تلفها إلى إجراء اتصال فوري مع مركز خدمة العملاء على الرقم التالي “19765”، حتى يتم إيقاف البطاقة بشكل فوري، أو التوجه إلى أقرب مكتب تمويني من أجل سرعة إيقاف البطاقة. بعدها تقوم الشركة بوقف بطاقة الدعم السلعي، ويتم إبلاغ المواطن بأنه سوف يتم وقف البطاقة بشكل مؤقت لمدة ثلاثة أيام عمل رسمية. يقوم صاحب بطاقة التموين بعدها بعمل “حوالة بريدية” لصالح الشركة المنفذة “شركة فيرست داتا” بقيمة تصل إلى عشرين جنيهاً مصرياً، ويقوم صاحب البطاقة بتحرير محضر في قسم الشرطة التابع لها المواطن من أجل إثبات فقدان بطاقة التموين. بعدها يتوجه صاحب البطاقة إلى أقرب مكتب تموين تابع له من أجل عمل بطاقة جديدة، ويتم إرفاق “اسم صاحب البطاقة، والرقم القومي، وعدد المستفيدين من البطاقة، وتاريخ الاستلام، اسم البدال السلعي، ورقم هاتف محمول مسجل بيانات صاحب البطاقة أو باسم أحد الأفراد المقيدين فيها”. إرسال رسالة فارغة قيمة مالية جنيهاً، من الهاتف المحمول المسجل في مكتب التموين على الرقم التالي “91237”، وسوف يتلقى المواطن الرد بشكل فوري برسالة، تفيد بتسجيل الطلب على النظام الإلكتروني، وفي حالة عدم تلقي رسالة يجب الرجوع إلى مكتب التموين. بعد مرور أسبوع يتم الرد برسالة على رقم الموبايل بقبول الطلب أو رفضه، وفي حالة رفض الطلب يتم توضيح أسباب الرفض. وفي حالة قبول الطلب يتم تلقي رسالة أخرى بعد أيام ليتم الانتهاء من طباعة البطاقة. يتوجه بعدها المواطن إلى مكتب التموين التابع له من أجل استلام بطاقة الدعم السلعي. يتوجه صاحب البطاقة إلى مكتب التموين برقمه القومي، من أجل تسلم البطاقة، لتأتي بعدها خطوة تفعيل عمل البطاقة عن طريق ارسال رساله على نفس الرقم السابق يكتب بداخلها رقم 1 بقيمة جنيه، وسوف يتم الرد برسالة تحتوي على الرقم السري للبطاقة ليتم تفعيل البطاقة. يمكن لصاحب البطاقة الاستعلام عن إصدار البطاقة التموينية في حالة رغبة العميل في هذا من خلال إرسال رسالة يكتب بداخلها رقم 2 يتم إرسالها على رقم “91237” بقيمة جنيه.

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