بعد مقتل أخيها بالسعودية.. قاتل أخي ليس مريض نفسي أو معتوه

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صرحت شقيقة الصيدلي المصري الذي قتل في السعودية وبالتحديد في مدينة جازان الدكتورة “منه طه” أنها تطالب السلطات المصرية أن تسرع في العمل على إنهاء إجراءات نقل جثمان شقيقها إلى الأراضي المصرية في أسرع وقت من أجل دفنه في أراضي الوطن.

وأشارت “أخويا إنسان طيب، وليس له أي أزمات منذ سفره، وجميع من تعاملوا معه يعرفون حسن خلقه، وإن ما وقع معه ليس بسبب اشتباك كما يقولون إنما اعتداء بقصد القتل العمد”.

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وأضافت” قاتل أخي ليس مريض نفسي أو معتوه، لكنه مجرم، وهذا الكلام يتم ترويجه من أجل الإفلات من العقوبات علشان أخويا غريب عن البلد ومش من أهلها”.

صرحت شقيقة القتيل إن وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم أجرت زيارة لها في منزلها وقدمت لها واجب العزاء، وتعهدت بسرعة العمل على الانتهاء من إجراءات عودة الجثمان إلى أراضي الوطن ومتابعة كافة التحقيقات التي تتم في المملكة العربية السعودية من أجل عدم ضياع حق أخيها.

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