الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة في تلك المناطق

منذ 49 دقيقة أخبار مصر
الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة في تلك المناطق
شبورة مائية

صرح رئيس هيئة الأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبدالعال أن الطقس الحالي الذي تمر به الدولة المصرية يعد طقس غير مستقر ولكن سوف تشهد حالة الجو خلال الاثنين وسبعين الساعة القادمة حالة من الاستقرار على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ولن تسقط أمطار في تلك الفترة.

وأوضح أن الشبورة المائية سوف تظهر بكثافة على الطرق القريبة من المسطحات المائية، وسوف تكون الشبورة خفيفة على جميع الطرق الباقية، وأضاف “أن هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على الأقل لمدة تصل إلى اثنين وسبعين ساعة ولن تسقط أي أمطار قبل مرور تلك المدة”.

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