الملا: طرح بنزين 95 المٌحسن أول الشهر المقبل بنفس السعر الحالي

Advertisements

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، الموافق 18 ديسمبر، عن إن الوزارة تنوي طرح بنزين 5 مخصوص بداية من مطلع شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح الملا أن شركتى مصر للبترول، والتعاون للبترول سيضخان البنزين 95 المخصوص ديسمبر المقبل، بنفس السعر الحالى لبنزين 95، لافتًا إلى أن عدد المحطات التى ستبيع البنزين المخصوص سيتخطى الـ90% من عدد المحطات العاملة فى مصر.

Advertisements

وأضاف وزير البترول طارق الملا، خلال موتمر صحفي عٌقد اليوم الأحد للإعلان عن استضافة مصر مؤتمر التعدين العربي الخامس عشر، والذي ينعقد تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي،أن شركتي مصر للبترول، والتعاون للبترول ستطرحان البنزين الجديد أسوة بالشركات التي طرحت المنتج في فبراير الماضي.، إن شركتي مصر للبترول والتعاون للبترول ستطرحان بنزين 95 الجديد المحسن، تحت الاسم التجاري “مصر إكسترا 95″، و”بريميوم 95”.

وأكد الدكتور طارق الملا، أن طرح الشركتين للوقود المحسن يساهم في زيادة إتاحة توفير هذا النوع من الوقود في عدد 90 محطة وقود بمصر، على حد قوله.

وأشار “الملا” خلال المؤتمر الصحفي إلى زيادة الإقبال على “بنزين 95” الجديد بشكل كبير خلال الفترة الماضية حتى وصل إلى 500%، ترجع هذه الزيادة في الإقبال عليه إلى أن المنتج الجديد يعمل على تحسين أداء المحركات والحفاظ عليها ورفع كفاءتها، كما يقلل من استهلاك السيارات من الوقود مقارنة باستخدام الأنواع الأخرى من البنزين.

جدير بالذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية، كانت قد أعلنت في فبراير الماضي، عن طرح منتج جديد من البنزين باسم بنزين “95 سوبر بلس” الجديد، لشركتي موبيل وتوتال، بنفس سعر منتج بنزين 95.

وتابع خلال مؤتمر صحفى عقد صباح اليوم فى مقر الوزارة، أنه بعد طرح البنزين 95 المخصوص لشركتين عالميتين تعمل فى مصر منذ بداية العام الجارى زادت المبيعات بنسبة 500%.