القوات المسلحة ترسل برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي

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أرسل القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية مصر العربية والقائد الأعلى للقوات المسلحة عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف خلال عام 1440 هـ.

نص برقية تهنئة وزير الدفاع لرئيس الجمهورية

” الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يسعدني بمناسبة الاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني بهذه المناسبة الكريمة داعيًا الله أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن المفدى وشعبه بكل الخير والبركات”.

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رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكري المشرفة لميلاد خير البشر ونبي الأمة والهدى محمد صلوات الله عليه وسلامه، يؤكدون أن مصر سوف تظل بعطائهم وتضحياتهم وتأسيهم بسيرة الرسول الكريم وطنًا عزيزًا لكل المصريين واضعين أمنها وسلامها وقدسية أراضيها فوق كل اعتبار، مستعدين للبذل والفداء من أجل أن تظل قواتها المسلحة قوية شامخة قادرة على الوفاء بالمسؤوليات العظيمة التي كلفها شعب مصر العظيم بها في حماية الوطن والدفاع عن سلامة أراضيه وأمن شعبها واستقرارها، والله أسال أن يوفقكم لما فيه خير مصر، وشعبها، ويرعاكم، وكل عام وسيادتكم بخير”.

كما بعث رئيس أركان القوات المسلحة الفريق محمد فريد برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي مهنئاً سيادته بمناسبة المولد النبوي الشريف.

كما بعث الفريق أول محمد زكي برقيات تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف إلى علي عبدالعال رئيس البرلمان المصري، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر وشيخ الأزهر الشريف، ووزير الأوقاف، وفضيلة مفتي الديار المصرية.

كما أصدر الفريق أول محمد زكي توجيهاً من أجل تهنئة القادة والضباط وضباط الصف، والصناع العسكريين، ورجال القوات المسلحة والجنوب البواسل في سيناء، وأفراد القوات المسلحة المشاركين في قوات حفظ السلام، وجميع العاملين المدنيين في القوات المسلحة والإنتاج الحربي.

كما وجه رئيس أركان القوات المسلحة الفريق محمد فريد التهنئة بمناسبة المولد النبوي إلى جميع الضباط، والقادة، وضباط الصف، والصناع العسكريين، وجنود القوات المسلحة وجميع العاملين في القوات المسلحة.

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