تعرف على موعد وعروض البلاك فرايداي 2018: عروض الجمعة البيضاء 2018

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ينتظر ملايين المستخدمين حول العالم عروض البلاك فرايداي 2018 والتي تعد أكبر حدث تقوم فيه المتاجر العالمية والمحلية بتطبيق خصومات كبيرة جداً على المنتجات، وتعد مواقع التجارة الألكترونية أو المتاجر الرقمية هي أكثر ما يقوم بعمل خصومات على عدد ضخم من المنتجات مثل موقع أمازون العالمي وموقع سوق في المنطقة العربية.

وتشمل الخصومات التي تقوم بها المتاجر الإلكترونية في البلاك فرايدي، الملابس والسلع الإستهلاكية والأدوات المطبخية والأجهزة الكهربائية والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب وغيرهم الكثير من المنتجات، وتصل الخصومات في بعض الأحيان إلى 95 بالمائة من سعر المنتج.

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أحدث عروض الجمعة البيضاء 2018، أكبر أنواع التخفيضات المذهلة بأقوى مواقع الإنترنت خلال عروض الجمعة البيضاء، ينتظر جميع المواطنين العرب بمختلف الدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية وجمهورية مصر العربية أفضل وأحدث العروض المميزة للجمعة البيضاء 2018 في جميع الأسواق والمحلات الشهيرة وأيضاً أفضل مواقع الإنترنت، واليوم نقوم من خلال موقعنا الكريم موقع مصر 365 باستعراض أحدث عروض الجمعة البيضاء من خلال الموقع الشهير سوق دوت كوم.

الجمعة البيضاء، أعلن موقع سوق دوت كوم عن أقوى أنواع التخفيضات والخصومات المذهلة بالعالم العربي في عروض الجمعة البيضاء 2018 ، حيث اعلن سوق. كوم عن توافر خصومات وتخفيضات تصل إلى 70% على مختلف السلع والمنتجات الهامة والمميزة والتي يحتاج إليها العديد من الأشخاص، تخفيضات لا مثيل لها في عروض الجمعة البيضاء بموقع سوق دوت كوم، يستعرضها لكم اليوم فريق عمل موقع مصر 365.

هنا سنضع عروض الجمعة البيضاء فور بدايتها، يمكنك الاستفادة بخصومات مذهلة تصل إلى 70%!

سنقوم بتغطية عدة مواضيع فرعية، حيث سنعرض عروض الجمعة البيضاء في موقع سوق.كوم وجوميا، وكذلك عروض الجمعة البيضاء في رنين وكارفور وعدة شركات كبيرة.

موعد البلاك فرايداي ( عروض الجمعة البيضاء ) 2018

بشكل عام لا يختلف موعد إطلاق عروض البلاك فرايداي في جميع الدول، فهو في الأصل يعود لعيد الشكر في الولايات المتحدة والذي يوافق يكون يوم الخميس الرابع من شهر نوفمبر، حيث اعتادت المتاجر أن تستقبل عيد الشكر بتقديم خصومات كبيرة جداً في يوم الجمعة الذي يلي هذا اليوم فيما يعرف بـ الجمعة السوداء، حيث تفتح المتاجر أبوابها فجر الجمعة لاستقبال عدد كبير من المستهلكين الذين يتجمهرون أمام المتاجر في ساعات مبكرة من فجر هذا اليوم على أمل شراء أكبر قدر من المنتجات التي يقل سعرها عن النصف وأكثر بكثير من النصف.

وتقوم المتاجر الألكترونية في مصر والدول العربية بتعديل هذا الموعد ولكنه في النهاية يظل في نفس الشهر وهو شهر نوفمبر، حيث يقوم موقع سوق دوت كوم المعروف ببدء عروض الجمعة البيضاء بدايةً من يوم 20 نوفمبر وحتى يوم 24 من نفس الشهر، ويقوم بتطبيق خصومات تصل إلى 70 في المائة وأكثر من ذلك على عدد ضخم من المنتجات الموجودة على موقعهم الإلكتروني، إلى جانب أنه يقوم خلال هذه الأيام بجعل طلبات التوصيل مجانية بدون مصاريف شحن على كبير من المنتجات التي تشمل كل المجالات تقريباً من الطعام والشراب والملبس والأدوات المنزلية والأجهزة وغيرهم من المنتجات.

ويقوم موقع جوميا المنافس لموقع سوق دوت كوم بعمل خصومات هو الآخر على عدد كبير من المنتجات ولكن على مدار شهر نوفمبر، حيث يقوم بتطبيق الخصومات الكبيرة خلال أيام الجمعة في هذا الشهر وتطبيق خصومات صغيرة ومتوسطة على عدد لا بأس به من المنتجات على مدار الشهر.

سوق. كوم هو أشهر المواقع على الإنترنت وهو الموقع الأول للتسويق عبر شبكة الإنترنت، وهو موقع مميز يفضله العديد من زائري الإنترنت، حيث يقوم بتقديم عروض وتخفيضات على العديد من السلع والمنتجات وعندما يقوم العميل باختيار المنتج المناسب يقوم الموقع بتوصيل الطلبات إللى المنزل ويستطيع العميل أستلام جميع الطلبات في الوقت المناسب له دون أي جهد او أي عناء، لذلك فيتميز موقع دوت كوم بسهولة التعامل وهذا مايميزه عن اي موقع تسوق آخر.

أحدث عروض الجمعة البيضاء 2018 – عروض وخصومات حتى 70% في موقع سوق.كوم

أحدث عروض الجمعة البيضاء من موقع سوق. كوم وهي سارية من اليوم الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر 2018 بتاريخ 11 ربيع الأول 1440هـ وحتى يوم السبت القادم وهو الموافق 24 نوفمبر 2018 بتاريخ 15 ربيع الأول 1440 هـ، حيث يقدم سوق دوت كوم عروض مذهلة أطلق عليها ” تخفيضات الجمعة البيضاء “، وهي خصومات مذهلة تصل إلى 70% على العديد من المنتجات والتي تتمثل في منتجات الصحة والجمال التي يصل بها الخصم إلى 65%، منتجات البيت والمطبخ والتي يصل بها الخصم إلى 55%، منتجات فاشون والتي يصل بها الخصم إلى 71%، منتجات الألعاب والأطفال بخصم مميز يصل إلى 70%، منتجات إلكترونية مقسمة إلى موبايلات وتابلت يصل الخصم به إلى 49%، منتجات لاب توب والكترونيات يصل الخصم بها إلى 50%، منتجات أجهزة منزلية يصل الخصم بها إلى 43%.

بالصور تعرف الآن أهم عروض وتخفيضات موقع سوق. كوم، وللتعرف على مجلة عروض الجمعة البيضاء 2016 من موقع سوق دوت كوم يرجي الضغط.

عروض البلاك فرايداي 2018

كما ذكرنا سابقاً فإن هذا اليوم يعد فرصة ذهبية للمستخدمين حول العالم حيث يمكنك شراء العديد من المنتجات القيمة بسعر أقل بكثير من سعرها الأصلي خلال عروض البلاك فرايداي، فيمكنك مثلا تصفح موقع أمازون العالمي خلال الجمعة السوداء وشراء مجموعة من المنتجات بتخفيضات كبيرة جداً ولكن عليك أن تعرف قيمة الشحن للدولة التي تقيم بها أولاً حتى لا تجد نفسك أمام مبلغ شحن كبير، ويمكنك كذلك شراء ما يحلوا لك من خلال مواقع التجارة العربية مثل سوق وجوميا وغيرهم كما أن المتاجر الكبرى في المدن والعواصم العربية تقوم هي الأخرى بعمل خصومات كبيرة خلال هذا اليوم، حيث يمكنك تخصيص هذا اليوم للتسوق ومعرفة العروض المتاحة و اقتناصها.

وسوف نقوم بإضافة عروض البلاك فرايدي خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 28 من نفس الشهر كل ما عليك فعله هو متابعة هذا الموضوع بشكل مستمر خلال هذه الفترة وسوف تجد عدد كبير من العروض.