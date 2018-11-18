حماية المستهلك: إحذروا مكسبات الطعم والرائحة والألوان الصناعية بحلوى المولد

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تزامنًا مع حلول المولد النبوي الشريف، والذي يحل علينا بعد غد الثلاثاء، جاءت الأصوات التحذيرية تتعالى من جهار حماية المستهلك من تناول حلوى المولد المضاف إليها مكسبات الطعم والرائحة والألوان الصناعية، وكذلك الحلوى التى تحوى مواد حافظة وألوان صناعية لها أضرار صحية خاصة عروسة المولد والحصان لأنها ضارة بصحة الأطفال وتؤدى إلى مشاكل جلدية كالحساسية والتلبك المعوى.

وحول هذا الشأن أصدر جهار حماية المستهل، اليوم الأحد، الموافق 18 نوفمبر، نشرة توعوية تضمنت بعض المحاذير من تناول حلوى المولد التي تحتوي على مكسبات طعم ورائحة وألوان صناعية، كذلك دعا جهاز حماية المستهلك خلال النشرة التوعوية إلى عدم الإسراف فى شراء الحلوى، وأن يحدد المستهلك احتياجاته الفعلية ويقوم بشرائها.

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كما أشار الجهاز إلى أن تناول الكثير من الحلوى يؤدى للبدانة بينما القليل منها لا يضر محذرا شراء الحلوى من الباعة الجائلين، حيث إنها قد تكون منتهية الصلاحية أو فاسدة أو غير مصرح بها.

وأكد الجهاز على ضرورة عرض وتداول الحلوى مغلفة داخل فاترينات عرض زجاجية مخصصة لذلك بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة مع ضرورة أن تتوفر الشروط الصحية فى البائعين ومراعاة تخزين الحلوى فى أماكن صحية جيدة التهوية بعيدا عن الحرارة والرطوبة والحشرات وأم يفضل تخزين الحلوى ووضعها فى الثلاجة للمحافظة على فترة صلاحيتها.

ويهيب جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ عن أى مخالفات أو مصانع غير مرخصة عن طريق الاتصال بالخط الساخن 19588 او من خلال الموقع الالكترونىwww.cpa.gov.eg او عن طريق خدمه الواتس اب (المواطن رقيب ) 01281661880 .