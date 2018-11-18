الصحة: إغلاق 298 منشأة طبية مخالفة للاشتراطات الصحية

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في إطار قيام وزارة الصحة ببعض الحملات التفتيشية التي تستهدف التأكد من صحة التراخيص الطبية والاشتراطات الصحية للمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة.

أعلنت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، نيابة عن وزارة الصحة والسكان، عن إغلاق 298 منشأة طبية خاصة “ما بين مستشفي، ومركز طبى ومراكز للأشعة والتحاليل الطبية” مخالفة للاشتراطات والمعايير الصحية بمحافظات الجمهورية، وذلك بعد أن تم المرور والتفتيش على 520 منشأة طبية، خلال الفترة من يناير عام 2018 حتى بداية شهر نوفمبر الجاري.

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حيث صرح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الفترة السابقة شهدت إعطاء ترخيص مزاولة المهنة لـ 76 ألفًا، و158 من أعضاء الفريق الطبي، كذلك تم استقبال 32 خبيرًا أجنبيًا بمستشفيات الجمهورية لمناظرة وإجراء عمليات جراحية للمرضى.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في تصريح صحفي، أن الوزارة مستمرة فى شن حملاتها التفتيشية المفاجئة على جميع المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من اتباعها للاشتراطات الصحية، ولإحكام الرقابة عليها، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حرصاً على صحة وسلامة المرضى.

ومن ناحيتها ذكرت الدكتورة نهال الشاعر، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، أنه تم إعطاء 43 موافقة مبدائية لإقامة مستشفى خاص، فيما تم إعطاء 38 مستشفى شهادة الجودة فى تقديم الخدمة الطبية، فضلاً عن الموافقة على منح 42 ناديًا صحيًا و”جيم” ترخيص، كما تم ترخيص 207 مراكز علاج طبيعي، و61 بنك دم، و37 مركز كلي، و20 قسطرة قلبية.

كذلك أشارت الشاعر، إلى إن الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، استقبلت 425 شكوي، سواء من المواطنين مباشرة أو محولة من الجهات الأخرى للإدارة، مؤكدة أنه يتم التحقيق في شكاوي المواطنين على الفور سواء عن طريق الإدارة، أو عن طريق إحالة الأمر إلى إدارة العلاج الحر بالمحافظة المختصة، كما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة فى حالة ثبوتها.