“الأثار” تعلن عن كشف أثري جديد بالأقصر السبت المقبل

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صرح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الأحد، الموافق 18 نوفمبر، أن المجلس سوف يعلن عن كشف أثري جديد وضخم يوم السبت المقبل في البر الغربى بمحافظة الأقصر، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

وأضاف “وزيري” خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد على، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن المجلس الأعلى للآثار، قد وجه الدعوة لأكثر من 50 سفيرا في مصر بالداخل والخارج، وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين وعدد من القنوات الفضائية للمشاركة في الاحتفال بمرور 116 عاما على افتتاح المتحف المصري، في التحرير غدا في الساعة الخامسة مساء وحتى التاسعة مساء، موضحا أنه سيتم استغلال الحدث للترويج السياحي.

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