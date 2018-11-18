تعرف على حقيقة وقف معاش برنامج “تكافل وكرامة”

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ترددت في الفترة الاخيرة بعض الأقاويل عن وقف صرف معاش برنامج “تكافل وكرامة”، وحول هذا الأمر، نفى محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التموين، تلك الأقاويل واصفًا إياها بالشائعة، موضحًا أن قيمة صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة تصل إلى مليار و100 مليون جنيه شهريا، لافتًا إلى أن قيمة المساعدات في البرنامج وصلت إلى 17 مليار جنيه العام الماضي.

وخلال لقائه ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أكد “العقبي” أن إستراتيجية برنامج “تكافل وكرامة” قائمة على إجراء مراجعة بعد 3 سنوات منذ تفعيله، وهناك 9.5 ملايين مستفيد من المعاشات في مصر.

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وأشار “العقبي” إلى أن جميع مؤسسات الدولة حاليا تواجه مشكلة مع الشائعات ، رغم أن مجلس الوزاراء قد كلف المركز الإعلامي التابع له برصد تلك الشائعات والتصدي لها لأنها ترصدها وتقوم بالرد عليها بمجرد إطلاقها.

وفي ختام حديثه، أضاف المتحدث باسم وزارة التموين أن الأرقام المالية في برنامج تكافل وكرامة كبيرة جدا وتتناسب مع قيمة المصريين المستفيدين منه، مشددا على انه يجب أن تذهب هذه الأموال لمستحقيها، ولن نقبل حصول شخص غير معاق على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.