قطع مياه الشرب اليوم على مدينة القناطر الخيرية 6 ساعات

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صرحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية عن قطع المياه عن منطقة القناطر الخيرية اليوم الاثنين التاسع عشر من شهر نوفمبر الجاري، واكد الشركة أن الفترة الزمنية لانقطاع المياه سوف تصل إلى ستة ساعات متواصلة.

حدد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية الفترة الزمنية التي سوف يتم قطع مياه الشرب عن منطقة القناطر الخيرية وهي من تمام الساعة العاشرة مساءً وحتى تمام الساعة الرابعة فجراً، وعزت الشركة أسباب قطع المياه إلى أعمال غسيل وتطهير جميع الشبكات باستخدام الكلور.

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وأهابت شركة المياه بجموع المواطنين وجميع المخابز والمستشفيات في مدينة القناطر الخيرية بالعمل على تدبير حاجاتها من المياه خلال فترة انقطاع المياه اليوم، وتعهد رئيس شركة المياه المهندس “مصطفى مجاهد” بالعمل على توفير سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه.

وأوضح أنه في حالة حاجة المواطنين إلى سيارات المياه يرجى منهم الاتصال من أي تليفون أرضي على الرقم التالي “125”، وسوف تقوم الشركة بالدفع بسيارات المياه على الفور على المنطقة المتضررة.

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