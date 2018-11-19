رئيس حديقة الحيوان يطالب بالإبلاغ عن مواطن بأسيوط يعرض أسد للبيع

منذ 2 دقيقتين أخبار مصر
رئيس حديقة الحيوان يطالب بالإبلاغ عن مواطن بأسيوط يعرض أسد للبيع
أسد

أعلن رئيس الإدارة المركزي لحديقة الحيوان المصرية الدكتور محمد رجائي عن استنكاره لما يتم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حول عرض مواطن مصري يقطن في محافظة أسيوط أسد للبيع.

وأعرب الدكتور محمد رجائي عن تعجبه لما رأى في منشور عرض بيع الأسد، وأكد “إن بيع الحيوانات المفترسة في جمهورية مصر العربية يعد أمراً محظوراً”، وناشد رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان جموع المواطنين بالتقدم بالإبلاغ عن هذا الشخص الذي يقوم ببيع الأسد عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن أحد المواطنين قد قام بعرض بيع أسد يبلغ من العمر عام ونصف، ويتناول الأسد سبعة كيلوجرام من اللحوم يومياً.

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