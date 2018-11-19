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أعلنت اللجنة القضائية التي تقوم بالإشراف على الانتخابات التكميلية للبرلمان بدائرة العريش شمال سيناء عن استبعاد أربعة من المرشحين للمقعد من بين المستبعدين مرشح حزب.

أسماء المرشحين المستبعدين من الانتخابات البرلمانية التكميلية بالعريش

شريف عرفات الكاشف مرشح مستقل. حسام شاهين منسي مرشح مستقل. أسامة كامل الكاشف مرشح مستقل. عماد البلك مرشح حزب الوفد.

وباقي من المرشحين ثلاثة عشر من بينهم أربعة مرشحين من الأحزاب وهم:

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ممدوح أيوب مرشح حزب مصر 2000. جمال البنديري مرشح حزب حماة الوطن. أحمد العايق المطري مرشح حزب مصر المستقبل. علاء محمد عايش عروج مرشح حزب الجبهة الشعبية.

أسماء المرشحين المستقلين

أمين جودة مرشح مستقل. إسماعيل رمزي عباس مرشح مستقل. حسن الحلواني مرشح مستقل. عادل محسن مرشح مستقل. أحمد سعد يعقوب مرشح مستقل. فايق الخليلي مرشح مستقل. محمد السيد الجغنة مرشح مستقل. سامح عطا مرشح مستقل. رفعت عودة مرشح مستقل.

ويجدر هنا الإشارة إلى إجمالي عدد المتقدمين للترشح للمقعد قد بلغ سبعة عشر متقدماً، وتم استبعاد من تم ذكرهم بسبب عدم استكمال الأوراق المطلوبة من أجل الترشيح.

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