نصائح هامة من حماية المستهلك لشراء حلوى المولد النبوي الشريف

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قدم رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء راضي عبدالمعطي عدد من النصائح إلى جموع المستهلكين في جمهورية مصر العربية عند شراء حلوى المولد النبوي الشريف.

ومن أهم تلك النصائح هي أنه في حالة رغبة المواطن بشراء حلوى المولد النبوي عليه أن يقوم بشراء الحلوى التي يتم عرضها داخل “فاترينات عرض”، إلى جانب تأكد عدم تعرض الحلوى إلى الشمس، وأكد اللواء راضي عبدالمعطي على عدم شراء حلوى المولد النبوي المكشوفة حيث أن هذا يعرضها للحشرات وبالتالي تلوث بالبكتريا والجراثيم.

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وأضاف “إن المواطن عندما يشتري الحلوى ولا تكون جيدة فلابد أن يعود على المتجر الذي تمت عملية الشراء منه وارجاعها، وفي حالة عدم موافقة المتجر على الاستلام على المواطن أن يتوجه إلى الجهاز والتقدم بشكوى ضد البائع”.

وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك “إن هناك إجراءات رقابة صارمة ومشددة من قبل مباحث التموين والجهاز من أجل مراقبة عمليات شراء حلوى المولد النبوي والتأكد من صلاحيتها وسلامتها حرصاً على صحة المواطنين.

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