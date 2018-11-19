نص رسالة وزير التربية والتعليم علي الفيس بوك

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كتب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي رسالة عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك تحت عنوان “صورتان بين الماضي والحاضر ونظرة إلى المستقبل”.

” تربيت صغيرًا على قراءة المقالات الرصينة لقاماتٍ كبيرة في الصحف القومية والمجلات، و تعرفت على أسلوب الفيلسوف الكبير توفيق الحكيم على صفحات الأهرام، وتابعت بشغف أسلوب الكاتب الموهوب الكبير أنيس منصور، وعرفت السياسة من خلال الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل كل يوم جمعة”.

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” وعلمني جدي، رحمه الله، وأنا لم أتجاوز السابعة من عمري قراءة نوابغ الفكر العربي، وسلسلة اقرأ، وكان يكافئني بقراءة كتب كامل الكيلانى قبل نوم القيلولة كل يوم جمعة، وقرأت في مكتبات جدي مجلدات عميد الأدب العربي طه حسين ثم العقاد وغيرهم، كل هذا قبل سن الثامنة حين فارق جدي الحياة في منتصف الستينات، لم يحثني جدي على الدرجات أو الامتحانات يوماً في حياته، وإنما كان يفخر أمام الناس بحفيده الذي قرأ لهؤلاء العظماء في السن الصغير، كان ذلك بفضل تشجيعه لي حيث علمني أن قيمة المرء فيما يعلم”.

” ثم أكمل والدي رحمه الله هذا الطريق، إذ كان يجل العلم والعلماء، وكان يمضي وقته كله في طلب العلم والبحث والتعلم، ثم أفقت من هذه الذكريات، لأواجه الواقع الحالي بعد نصف قرن، وحزنت لما أصاب العلم والمعرفة والعلماء، وأحاول جاهدا أن أفهم ماذا حدث خلال الخمسين سنةٍ الماضية للتعليم والمجتمع والوعي الجمعي”.

” أنا لا أتحدث عن سنوات قضيتها في بيوت العلم وجامعات كبرى في الغرب، وإنما أتحدث عن طفولة أفرزت هوية مصرية فخورة بانتمائها العربي، ولغة عربية رصينة تعلمتها في مدارسنا الحكومية، واستكملتها في مدارس مدينة حلب الجميلة في سوريا الشقيقة”.

” تذكرت هذا وأنا اقرأ ما نكتبه في صحفنا اليوم، وتأملت في ضياع لغة الحوار واستبدالها بالصراخ والسب ليل نهار على مواقع التواصل الاجتماعي، تأملت أيضا تردي اللغة العربية يما نقول وفيما نكتب، ومن العجب أن تتهاوى اللغة الأم ومعها اللغات الأخرى، وقد استبدلنا هذا كله بلغة دارجة ركيكة ومصطلحات لا أعلم من أين جاءت وكيف تروق لنا بديلًا عن جمال ورصانة لغتنا الأم”.

” وعلينا ان نعلم انه ضاعت قيمة العلم والمعرفة والحجة والمنطق، تحول الكلام إلى حالة عبثية من الضجيج كالتي نعيشها اليوم، لم يعد العلم شرطاً كي نتحدث ونتجادل، لم يعد للمرجعية دوراً في التحقق من أي معلومة ولم يعد للغة وزناً فأصبح الكلام مرسلاً بلا معنى وبلا عمق”.

“في هذا العالم تغيرت الأدوات، وأصبح الصوت العالي أقوى من العلم والمعرفة، وانتصر الابتزاز الفكري على المنطقة والحجة، في هذا العالم الجديد نجد تربةً خصبةً للإشاعات والتشهير وهدم الأمم، ولم لا فقد بات الناس لا يسألون سندًا أو مرجعيةً لأي شيءٍ يكتب، ولا يحتاج المرء علمًا أو مصداقيةً كي يتناول شتى الأمور، ولهذا كله نجده يسيرًا جدًا أن تنتشر الإشاعات والأكاذيب والتحريف والتزييف، لأننا لم نعد نحاسب مروجيها وكأننا نجد سعادةً خاصة في تناول سيرة الناس، وتحقيق مكاسب خاصة بأقل جهد، بإثارة بلبلة دائمة تستنزف الوقت والجهد وتقتل العزائم والهمم”.

” قد يبدو هذا الحديث حزينًا أو محبطًا، ولكن رأيت أن أشارككم صورة من الماضي وأخرى من حاضرنا الذي نعيشه ونكابده معًا، على الأقل كما أراه، لعلنا نتفكر فيما أصابنا ونحاول معًا أن ننقذ أطفالنا الصغار مما أصابنا نحن الكبار، وللحديث بقية إن كان في العمر بقية”.