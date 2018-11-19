المرور تعلن غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهر

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قامت الإدارة العامة للمرور، بقيادة اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للمرور اليوم الاثنين ، بالبدء بعملية غلق جزئى لطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، وذلك من أجل بناء كوبرى علوى بمنطقة قلما في الكيلو 19، مع ترك حارات وذلك من أجل حركة المركبات لفترة 18 شهرا وسط العديد من الخدمات المرورية بهدف متابعة حركة السيارات.

غلق جزئى لطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى

أن الهدف من إنشاء الكوبرى هو القضاء على الزحام المروري بهذه المنطقة، وخصوصا مع تواجد المدخل الموصل لمدينة قلما ومزلقان السكة الحديد ولتقليل نسبة الحوادث. وقامت بإسناد الأعمال لشركة النيل العامة الخاصة بإنشاء الطرق، إلي جانب أعمال زيادة كفاءة وتطوير طريق “القاهرة – الإسكندرية” الزراعي، بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.

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وقال مصدر أمنى أن عملية الإنشاء سوف تكون على مرحلتين، المرحلة الأولي يتم من خلالها استقطاع 2 حارة مرورية، بداية من أقصى يمين الاتجاه الآتي من الإسكندرية حتى يصل إلى القاهرة، القيام بأعمال الإنشاء للكوبرى مع ضمن الحارة الثالثة الباقية من هذا الاتجاه إلى الاتجاه الآخر من القاهرة إلى الإسكندرية، ليكون أربع حارات مرورية، والقيام بتسيير الحركة المرورية للاتجاهين فيها وهما حارتين لكل اتجاه ولطول 700 متر، ثم عودة الحركة المرورية فى الاتجاهين إلى مكانها الطبيعى، بعد الانتهاء من الأعمال، وتستمر المرحلة الأولى مدة تسعة أشهر ابتداء من اليوم اﻷثنين الموافق 19/11/2018.

وأكد المصدر، أن المرحلة الثانية سوف يتم البدء بها عقب الانتهاء من المرحلة الأولى، وتستمر تسعة أشهر أخرى حيث يتم الانتقال إلى الاتجاه الآخر الآتي من الإسكندرية إلى القاهرة، مع بالقيام بتعديلات مرورية لحركة المركبات، ومنها سوف يتم إغلاق الاتجاه الآتي من القاهرة، مع تحويل مرور السيارات للانحراف يسارا واستعمال الكوبري الذي تم تنفيذه حديثا، وسوف يتم استحداث 2 حارة مرورية بالأرض المجاورة للاتجاه الآتي من الإسكندرية إلى القاهرة، من أجل تسيير الحركة المرورية الآتية من الإسكندرية.

وقال المصدر، أن فترة الأعمال التي سوف تستمر بالمرحلة الأولى هي تسعة أشهر، وبعد الانتهاء منها سوف تبدأ المرحلة الثانية، وتم التعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من أجل وضع اللافتات الإرشادية والمساعدات الفنية اللازمة، لتأمين موقع العمل من “إنارة – مخاريط – طواحين ضوئية – فواصل حركة -علامات إرشادية وتحذيرية”، لتنبيه السائقين، وحتى لا يكون هناك أى حالات من التكدس أو الحوادث.