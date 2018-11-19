حملة أمنية لقوات أمن الجيزة بحى أكتوبر لضبط الخارجين عن القانون

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قامت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مدير الأمن، بحملة أمنية تستهدف ضبط الخارجين عن القانون، وتجار المخدرات والسلاح والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وركزت الحملة على دائرة مركز شرطة ثاني أكتوبر والتى نتج عنها في مجال ضبط قضايا إحراز الأسلحة النارية، والذخائر عن ضبط 9 قضايا إحراز أسلحة نارية والتى احتوت على بندقية آلية، 4 فرد خرطوش محلى الصنع، 4 طبنجة، 19 طلقة مختلفة الأعيرة، 10 قطع سلاح أبيض.

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أما فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام فقد تم تنفيذ 457 حكم قضائي مختلف، وفيما يتعلق بمجال ضبط المواد المخدرة، تم ضبط 1185 جرام حشيش مخدر، 80 جرام استروكس، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن كل واقعة على حده، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق، تأتى الحملة ضمن خطة وزارة الداخلية لبسط الأمن في الشارع المصري والحد من الاعمال الاجرامية.

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