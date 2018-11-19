السيسي: سلوكياتنا بعيدة عن الدين.. أنا بشوف العجب من الناس أثناء إدارة الدولة

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أعلن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي “إن المؤامرة على الدين موجودة على مر العصور والاختلاف والتدافع بين البشر موجود منذ أوجد الله الخلق”، جاءت تلك التصريحات من الرئيس أثناء كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف المصرية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف والتي تم إقامته فعالياتها في مركز الأزهر للمؤتمرات.

وأكد الرئيس “يستدعي علينا التصدى لتشوية الإسلام حتى ويخرج من مصر مسار علمي حقيقي للإسلام السمح، وممارسات حقيقية، وليست نصوصاً نكررها في المؤتمرات والخطب، وتترجم بسلوكيات حقيقية للمصريين”.

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وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في الاحتفالية “حد يقولي في مصر كام في المئة منهم مكذبشي في حياته كذبة؟ ولا أقول كام في المئة كذب، أنا بتكلم الكلام ده لكل المصريين، إحنا سلوكياتنا بعيدة خالص عن صحيح الدين، أنا بشوف العجب، والله بشوف العجب من الناس أثناء إدارة الدولة، تصدوا لذلك”.

ويجدر هنا الإشارة إلى مشاركة لفيف من رجال الدولة المصرية وقيادات وزارة الداخلية والقوات المسلحة في فعاليات احتفالية وزارة الأوقاف بحلول ذكرى المولد النبوي.

وحضر فعاليات الاحتفالية رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، ومفتى جمهورية مصر العربية الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، وعدد كبير من علماء الأزهر الشريف والمسؤولين في وزارة الأوقاف، وأمناء الفتوى في دار الإفتاء المصرية، وعدد من شخصيات الدعوة من الخارج.

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