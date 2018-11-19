السيسي يكرم عدد من علماء ومشايخ الدعوة الإسلامية بالعالم الإسلامي

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قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكريم عدد من مشايخ الدعوة الإسلامية وعلماء الدين ممن لهم تأثير على عمل الدعوة الإسلامية في العالم الإسلامي فضل فكرهم الوسطى.

أسماء العلماء المكرمين من الرئيس السيسي

وقد حصل عدد من العلماء ومشايخ الدعوة الإسلامية على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى داخل الدولة المصرية وهم:

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الدكتور محمد عزت محمد مدير عام شؤون القرآن الكريم.

سمير مصطفى الرفاعي رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتقويم السابق.

عبدالناصر عبدالله النجار وكيل وزارة الأوقاف لشئون مديريات الوجه القبلي.

محمد أحمد بدر الأشحط رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.

الدكتور عبدالله حسن عبدالقوي خريج الدفعة الأولى للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة معاون وزير الأوقاف.

أسماء العلماء المكرمين من خارج مصر

شعبان رمضان موباجي مفتي أوغندا.

سيريكابي أوراز مفتي كازاخستان.

وجاءت فعاليات تكريم العلماء ومشايخ الأزهر على هامش مشاركة رئيس جمهورية مصر العربية في فعاليات احتفال وزارة الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف في مركز الأزهر للمؤتمرات.

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