الصحة تعلن عن تعاون استراتيجي مع فرنسا لتصنيع البلازما في مصر

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أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد “إن الدولة الفرنسية تعد شريكاً استراتيجياً لجمهورية مصر العربية في مجال الإصلاح الصحي، والوكالة الفرنسية تدعم الدولة المصرية في ملف التأمين الصحي سواء عن طريق تقديم الدراسات الاستشارية أو عن طريق تطوير الوحدات الصحية والمستشفيات”.

وأضافت الدكتورة هالة زايد “إن فرنسا تقدم دراسات استراتيجية في مجال تصنيع البلازما”، وأضافت “إن وزارة الصحة والسكان بدأت في التمهيد لصناعة البلازما وإدخالها إلى جمهورية مصر العربية”.

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وأوضحت وزيرة الصحة والسكان “إن حكومة الدولة الفرنسية تقدم يد العون والدعم إلى الدولة المصرية من أجل العمل على تطوير النظام الصحي”.

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