آمنة نصير: الاحتفال بالمولد النبوي ليس حرام شرعاً

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صرحت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الدكتورة آمنة نصير “إن الاحتفالية التي نظمتها وزارة الأوقاف المصرية اليوم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف تعبر عن احتفاء المسلمين بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكرمه، وأخلاقه، وصفاته، وحبه لبناته”.

وأكدت الدكتور آمنة نصير “إن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف ليس حراماً شرعاً كما يدعى البعض”، وأضافت “إن النبي صلى الله عليه كان خلقه القرآن، ويجب الاقتداء به”.

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وأشارت “أنه يجب أن نحاسب أنفسنا وأخطائنا، واتخاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لنا”، وأوضحت “إن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي قد نصحنا بنشر أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بقدوته، واتباع علوم الدين الإسلامي وتعاليم الدين السمحة”.

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