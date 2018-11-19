المرور: إغلاق جزئي لطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى، مساعد وزير الداخلية للمرور، اليوم الإثنين، الموافق 19 نوفمبر، أنه قد تقرر إغلاق طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، فى الاتجاهين، بشكل جزئي فى المسافة من الكيلو 130، وحتى الكيلو 133، بسبب إحلال الكابلات الكهربائية الهوائية المارة أعلى الطريق واستبدالها بكابلات أرضية.

وأكدت الإدارة العامة للمرور بالقاهرة، أن إغلاق الطريق الصحراوي يأتي فى ضوء قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإحلال الكابلات الكهربائية الهوائية المارة أعلى طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، بكابلات أرضية، وطلب الشركة التنسيق لإزالة 3 كابلات كهربائية هوائية (بدون كهرباء)، كذلك إزالة الأعمدة المثبت عليها تلك الكابلات المارة على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، فى الاتجاهين فى المسافة من الكيلو 130 وحتى الكيلو 133 للاتجاه القادم من الإسكندرية اتجاه القاهرة.

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وصرح مصدر أمنى، إن الإدارة العامة للمرور، كانت قد سبق ونسقت مع شركة الكهرباء لتنفيذ أعمال إزالة 3 كابل هوائي عن طريق قطع الكابلات من الجانبين وسحبها، الأمر الذى يستلزم إيقاف الحركة المرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي فى الاتجاهين (رئيسي داعم) لمدة 5 دقائق أثناء رفع الكابل الواحد، مضيفا أن التنفيذ يتم يوم الجمعة 23/11/2018 من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 4 مساء.

وأوضح المصدر الأمني، أنه خلال فترة التوقف سوف تقوم شركة الكهرباء أيضا بتنفيذ أعمال رفع 3 عامود كهرباء بالجزيرة الوسطى (الحاملة لكابلات الكهرباء التى تم إزالتها)، الأمر الذى يستلزم استقطاع الحارة اليسري من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي (الرئيسي) لتوقف الونش المستخدم، مشيرا إلى أن تنفيذ الأعمال يتم يوم الجمعة 30/11/2018 من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 4 مساء.

ولفت المصدر، إلى أن الإدارة العامة للمرور، ستقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات وأن الشركة المنفذة ستقوم بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من (إضاءة – طواحين ضوئية – علامات إرشادية وتحذيرية – مخاريط – فواصل حركة).

وأهابت الإدارة العامة بالمرور بالمواطنين ضررة اتباع التعليمات والإرشادات والالتزام بالحارات المفتوحة في الطريق