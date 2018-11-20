القوى العاملة تؤكد على أن اليوم عطلة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص

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أعلنت وزارة القوى العاملة، أن اليوم الثلاثاء، الموافق 20 نوفمبر الجاري إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف،

وحرص محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على تقديم التهنئة لعمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

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وكلف الوزير، مسئولو مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بضرورة متابعة تنفيذ إجازة المولد النبوي الشريف بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، حيث أصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.

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وأكد «سعفان» أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.

وكانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت أن اليوم الثلاثاء يعتبر أجازة رسمية في جميع منشأت وشركات العمل بالقطاع الخاص بالجمهورية، وإنه في حال إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.