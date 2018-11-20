وزيرة الصحة تتفقد مراكز الكشف عن فيروس “سي” بالفيوم

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توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 20 نوفمبر، إلى محافظة الفيوم، لتفقد عدد من مراكز ونقاط المسح عن فيروس “سي”، يأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس “سى” والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار”100 مليون صحة”، للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه.

ولفت الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن هذة الجولة للوزيرة، تأتى فى إطار حرص الدكتور هالة الزايد على المتابعة الميدانية للمبادرة الرئاسية، ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية على أرض الواقع، فى محافظات المرحلة الأولى الـ 9 للمبادرة.

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وأوضح مجاهد، أنه من المقرر أن تبدأ الوزيرة جولتها بنقطة المسح بمركز طب السنورس، ثم وحدة صحة الكعابي، تليها وحدة صحة بيهمو، وتختتم الجولة بنقطة المسح بكميان الفارس.

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تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية والتى انطلقت فى الأول من شهر أكتوبر الحالى فى 9 محافظات يستمر عملها حتى شهر نوفمبر 2018.

وفي نفس السياق، قد أعلنت وزارة الصحة عن وجود خط ساخن 15335، وموقع الإكترونى www.stophcv.eg لتلقى أى استفسارات من المواطنين عن أماكن إجراء المسح أو أي معوقات قد تواجههم.