الرئيس السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف

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هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأمة الإسلامية بحلول المولد النبوي الشريف، اليوم الثلاثاء، وقال الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أنه ” في يوم مولِد مَن حرّر العقول، وأنار القلوب، فكانت حياته تاريخاً حافلاً من الجود والعطاء والتضحية لأجل الذين لم يولدوا بعد.. ليخلّد سيرة قائد عظيم، ونبي محب كريم.. أشرقت الأرض بنور موْلده فجاء رحمةً للعالمين.. كل عامٍ وأنتم بخير، بمناسبة ذكرى مولد سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.”

يذكر أن الرئيس السيسي قد وجه، أمس الإثنين، كلمة للأمة الإسلامية خلال حضوره احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، أكد خلالها على أهمية أن يكون رجال الدين ذو عقلية جامعة لكل العلوم، حتى يمكنهم التصدي لأفكار التطرف والإرهاب وبصفته مفكر إسلامي عليه معالجة قضايا عصره، ودعا السيسى خلال كلمته جموع المسلمين للتمسك بخلق الإسلام حتى نتمكن من إنقاذ سمعة الإسلام حول العالم.

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