الصحة: الانتهاء من المسح الطبي لفيروس سي لـ 10 مليون مواطن وقريبًا إجراء الكشف لطلاب المدارس

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أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموافق 20 نوفمبر، على استمرار جولاتها الميدانية للمراكز الصحية بمحافظات مصر للاطمئنان على سير مبادرة الرئيس السيسى للقضاء على فيروس سى .

وأعلنت الدكتور هالة زايد، خلال زيارتها لمحافظة الفيوم اليوم، إلى أنه تم الانتهاء من المسح الطبى الشامل للأمراض السارية لـ10 ملايين مواطن منذ انطلاق المبادرة .

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وحذرت وزيرة الصحة، من الأمراض غير السارية ووعدت أنه خلال 3 سنوات ستنخفض معدلات الإقبال على الرعاية وحالات الطوارئ.

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وأوضحت وزيرة الصحة، إن مبادرة “100 مليون صحة” للكشف عن فيروس “سي” والأمراض السارية ، كانت قد بدأت بسن 18 عاما أو أكثر ولكن وبعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن تكون من سن 12 عاما، تم إلحاق طلاب الثانوية العامة والأزهري والفني بكل أنواعه وتم تقسيم مصر لـ3 مراحل والمرحلة الأولى ستبدأ مع انتهاء المرحلة الثانية في المسح الشامل، موضحة أن المرحلة الثانية للمسح الشامل ستبدأ في أول ديسمبر والمرحلة الأولى لطلبة المدارس وهم 6 ملايين طالب سيبدأ في 1 ديسمبر من العام الجاري.

ومن ناحيته أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عن انطلاق المرحلة الثانية لمسح فيروس سي في بداية ديسمبر المقبل.

وأوضح “مجاهد”، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية “إكسترا نيوز” مساء أمس الإثنين، أن المرحلة الثانية من المبادرة سوف تشمل 11 محافظة، منها محافظة القاهرة والتي بها حوالي 22% من العدد المستهدف.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الوزارة ستوفر بالحملة الكشف لعمال المشروعات القومية والصغرى، متابعًا: “وصلنا إلى قرابة 10 مليون مواطن في مبادرة مسح فيروس سي”.

وأوضح مجاهد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “آخر النهار”، مع الإعلامي معتز الدمرداش، على قناة “النهار” إن وزارة الصحة قد جهزت عقارًا مُصرحا به لعلاج مرضى فيروس سي من الشباب من سن 12 لـ 18 عاما، .

كما أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إلى أن إجراء المسح لطلاب الثانوية العامة سيتزامن مع بداية انطلاق المرحلة الثانية في بداية ديسمبر، موضحًا أن عدد المواطنين الذين أجروا كشف فيروس سي وصل إلى نحو 10 ملايين مواطن، الإيجابي منهم نحو 400 ألف مواطن.

وناشد الدكتور خالد مجاهد ، الشعب المصري بإجراء كشف فيروس سي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي “100 مليون صحة”، قائلًا: “دي فرصتكم، وده حقكم”.

جدير بالذكر، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد أطلقت مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس “سي”، والكشف عن الأمراض غير السارية بعنوان “100 مليون صحة”، والتي تستهدف إجراء المسح الطبي لأكثر من 50 مليون مصري حتى أبريل من العام المقبل.