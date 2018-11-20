إغلاق محطة الأوبرا 6 ساعات لأسباب أمنية

Advertisements

كشفت شركة مترو الأنفاق عن إغلاق محطة الأوبرا، اليوم الثلاثاء، ولمدة 3 ساعات متواصلة، وكذلك سيتكرر التوقف يوم الخميس المقبل في ذات الموعد ولنفس مدة الإغلاق.

وقالت هيئة مترو الأنفاق فى بيان الصحفي الذي أورده المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أحمد عبدالهادي، الثلاثاء، أنه:” بناء على تعليمات شرطة النقل والمواصلات تم الاتفاق بشكل تام مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق لإغلاق محطة الأوبرا اليوم الثلاثاء من الساعة 5 م حتى 8 م لمدة ثلاث ساعات فقط وذلك تزامنا مع افتتاح الدورة الأربعون لمهرجان القاهرة السينمائي وسيتم الإغلاق أيضا يوم الخميس المقبل فى نفس الموعد لإقامة حفل ختام المهرجان” .

Advertisements

وأوضحت الهيئة فى بيانها أن الإغلاق سيكون بالتزامن مع افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين، وفقا للإجراءات الأمنية التي اتبعتها شرطة النقل لتأمين المهرجان.

خصومات الجمعة البيضاء

وتابع البيان أن الهيئة أبلغت تعليماتها لقائدى القطارات بعدم التوقف داخل محطة الأوبرا في المواعيد التى حددت سلفا، كما تم التنبيه على المسئولين عن المحطة بغلق جميع مداخل ومخارج المحطة خلال هذه الفترة التى تم الاتفاق عليها .

أقرأ ايضا..النقل: “المترو” مستعد للعام الدراسي الجديد ..وأسعار اشتراكات الطلبة كما هي