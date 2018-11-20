إغلاق محطة مترو الأوبرا تزامنًا مع افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي اليوم

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أعلنت الإدارة العامة لمترو الأنفاق، أنه تقرر اليوم إغلاق محطة مترو الأوبرا، تزامنًا مع افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي مساء اليوم.

وبخصوص هذا، صرح أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، أنه بناء على تعليمات شرطة النقل والمواصلات وبالتنسيق الكامل مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، فإنه سيتم إغلاق محطة الأوبرا اليوم الثلاثاء، الموافق 20 نوفمبر من الساعة 5 مساء حتى 8 مساء، لمدة 3 ساعات فقط، يأتي ذلك تزامنا مع إقامة حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدورة الأربعين.

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وأضاف المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، كذلك سيتم الإغلاق أيضا يوم الخميس المقبل فى نفس الموعد لإقامة حفل ختام المهرجان.

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وأصدرت الشركة تعليمات لقائدى القطارات بعدم التوقف بمحطة الأوبرا فى المواعيد المحددة، كما تم التنبيه على المسئولين عن المحطة بغلق جميع المداخل والمخارج بالمحطة فى هذه الفترة.

جدير بالذكر أن إغلاق محطة مترو أنفاق الأوبرا يأتى بناء على تعليمات أمنية لتأمين المهرجان السينمائى