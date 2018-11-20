الإسكان: حجز 3992 وحدة سكنية بمشروع «JANNA» ونفاذ وحدات الشيخ زايد

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أعلن المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إن عدد الحاجزين لوحدات سكنية بمشروع “JANNA” للإسكان الفاخر، بلغ عدد 3992 وحدة سكنية،تم حجزها جميعًا إلكترونيا، حتى مساء أمس، وهو اليوم الأول للحجز.

ولفت نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إلى أن وحدات مدينة الشيخ زايد الـ912 قد نفدت بالكامل في الساعة الأولى للحجز، وكذا تم حجز 453 وحدة بالمنيا الجديدة، ولم يتبق سوى 75 وحدة، كما تم حجز 1493 وحدة بمدينة 6 أكتوبر، وباق 1195، وفي الشروق تم حجز 443 وحدة، والعبور 451 وحدة، و240 وحدة بدمياط الجديدة، مؤكدا أن هذه الأرقام تتغير بين الحين والآخر، نظرا لأن الحجز كله إلكترونيا، ومن المؤكد أنها تغيرت من الأمس حتى اليوم.

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وأوضح المهندس طارق السباعي، أن الحجز مستمر لمن سبق أن سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني، ودفعوا مقدمات الحجز، حتى الساعة 59 : 11 مساء يوم الخميس 13/12/2018، والتخصيص بأسبقية الحجز (online)، بالموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، لبنك التعمير والإسكان، موضحًا أن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرحت المرحلة الأولى، بمشروع”JANNA” للإسكان الفاخر، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، بمدن: 6 أكتوبر، الشروق، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، العبور، والمنيا الجديدة.

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وبخصوص كيفية حجز وحدة سكنية بمشروع “JANNA” للإسكان الفاخر، ، أشار السباعي إلى أنه يتم الدخول على الموقع بكلمة المرور والرقم القومي، وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، وظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز مع تحميل صورة مستند سداد مقدم الحجز، ثم ظهور شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، مرتبة على النحو التالي: المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

وأكد السباعي أنه في حالة عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية التي تم اختيارها يتم رد المبالغ المُسددة وفقًا لما يلي: سيتم إتاحة شاشة على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، ببنك التعمير والإسكان، بعد الانتهاء من فترة الحجز، لتسجيل طلبات رد المبالغ المُسددة، ويتم رد المبالغ المُسددة بناءً على طلب المتقدم للحجز، وبنفس أسلوب السداد السابق السداد به، مع مراعاة ما جاء بحالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط.​

وفيما يتعلق بتفاصيل المواقع المتميزة للوحدات المطروحة، قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: في مدينة 6 أكتوبر، تم طرح 2688 وحدة سكنية (112 عمارة)، بمنطقة التوسعات الشمالية بجوار أرض جامعة القاهرة، ويتميز الموقع بالقرب من الطرق الرئيسية (طريق وصلة دهشور الشمالية – محور 26 يوليو – طريق مصر إسكندرية الصحراوي)، إضافة إلى قربه من مشروع مول العرب، وجامعة مصر، وبورتو أكتوبر، ويحد الموقع شمالًا مشروعات بيت الوطن، وشرقًا مشروع إسكان جامعة القاهرة، وغربًا مشروع (I City أكتوبر)، وجنوبًا نادي الصيد، ومشروعات سكنية متميزة، وفي مدينة الشيخ زايد، تم طرح 912 وحدة سكنية (38 عمارة)، انتهى حجزها بالكامل، بمنطقة المحور المركزي شمال الإسكان الحدائقي، ويتميز الموقع بالوصولية العالية لوقوعه على الطرق الرئيسية بالمدينة، وتوسطه لمناطق سكنية وخدمية مميزة قائمة مثل (كمبوند زايد دوينز –حدائق المهندسين – مشروع الجمان – الإسكان الحدائقي – أنشطة تجارية مميزة)، وفي مدينة العبور، تم طرح 816 وحدة سكنية (34 عمارة)، بمنطقة مركز المدينة – شمال الحي الأول، ويتميز الموقع بالوصولية العالية لوقوعه على الطرق الرئيسية، والقرب من الطريق الشرياني بالمدينة، ويقع بالقرب من أنشطة خدمية، ولا سيما الترفيهية والرياضية، مثل نادي العبور، وكذا أنشطة تعليمية مميزة، كما يتوسط مناطق سكنية قائمة.

وزاد عباس أنه في مدينة دمياط الجديدة، تم طرح 1056 وحدة سكنية (44 عمارة)، بمنطقة الحي المتميز شرق مشروع “دار مصر”، ويتميز الموقع بوقوعه على طرق رئيسية، وبالقرب من مدخل المدينة، ويقع ضمن منطقة سكنية مميزة تضم أراضى للإسكان الأكثر تميزًا، ومشروع “دار مصر”، وبالقرب من مناطق خدمية مختلفة، وفى مدينة الشروق، تم طرح 1176 وحدة سكنية (49 عمارة)، بمنطقة مركز خدمات المدينة (2) جنوب مشروع “دار مصر”، ويتميز الموقع بالوصولية العالية لوقوعه على الطرق الرئيسية بالمدينة، وبالقرب من أنشطة خدمية وسكنية مميزة، منها مشروع “دار مصر”، وفى مدينة المنيا الجديدة، تم طرح 528 وحدة سكنية (22 عمارة)، بمنطقة المركز الترفيهي – جنوب نادي المهندسين، ويتميز الموقع بوقوعه على الطرق الرئيسية بالمدينة، ويقع بمنطقة النوادي، التي تضم نادي المنيا الرياضي، ونادي الطيران، ونادي المهندسين، ونادي الشرطة، وبالقرب من مناطق سكنية مميزة قائمة، ومناطق خدمية.