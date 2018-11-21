الأرصاد محذرة.. طقس الخميس يشهد انخفاض درجات الحرارة يصاحبه أمطار غزيرة

Advertisements

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في نشرتها الدورية التي تٌطلعنا فيها عن توقعاتها للطقس، أن غدًا الخميس سوف يشهد انخفاض في درجات الحرارة يصاحبه سقوط أمطار تكون غزيرة على السواحل الشمالية تقل تدريجيًا بالمحافظات الداخلية.

حيث قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحارة سوف تشهد انخفاض ملحوظ تدريجي يبدأ من الغد الخميس.

كان ذلك خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «صباح البلد»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى وجود فرصة لسقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية، وتصل إلى القاهرة والوجه البحري.

Advertisements

وأوضح الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تبدأ غد الخميس 22 نوفمبر، إذ تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة الشدة على شمال البلاد وشمال سيناء قد تمتد إلى القاهرة وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين.

خصومات الجمعة البيضاء

وعلى صعيد متصل فقد أكد عبد العال، فى بيان أصدرته هيئة الأرصاد الجوية اليوم ، أنه من المتوقع أن تبلغ الحالة ذروتها يومى الجمعة والسبت حيث تسقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء، موضحًا أنه من المنتظر أن تخف حدة هذه الأمطار يوم الأحد الموافق 26/11/2018.

وتابع البيان، أنه سيصاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات عن المعدل الطبيعى بالنسبة لهذا الوقت من العام ليسود طقس لطيف نهارا بارد ليلا ، كما تنشط الرياح على شمال البلاد يوم الجمعة وتكون مثيره للرمال والأتربة على شمال الصعيد وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر خلال تلك الفترة.

وفي نهاية مداخلته الهاتفية ناشد «عبد العال» المواطنين بقيادة سياراتهم بهدوء على الطرق السريعة، بسبب انعدام الرؤية في الساعات الأولى من الصباح نظرًا لانتشار الشبورة المائية، مشددًا على ضرورة توخي أقصى درجات الحذر واتباع تعليمات المرور، وترك مسافة الأمان بين السيارات.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها الصادر اليوم بكل المسؤولين باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لتوخي الحذر من سقوط الأمطار الغزير، مشيره إلى أنه يمكن الاتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ 24 ساعة.

أما عن بيان درجات الحرارة المتوقعة خلال هذة الفترة في بعض محافظات الجمهورية المختلفة فجاءت كالتالي:

– السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 20 إلى 22 درجة مئوية .

– السواحـل الشمالية الغريبة من 20 إلى 22 درحة مئوية .

– محافظـات الوجة البحرى والقاهرة من 22 الى 23 درجة مئوية

– محافظـات شمال الصعيد من 23 الى 24 درجة مئوية .

– محافظات جنوب الصعيد من 25 إلى 24 درجة مئوية .

– محافظة جنوب سيناء من 26 الى 25 درجة مئوية .