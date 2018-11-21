مجلس الوزراء يقرر فرض رسوم جديدة على الخدمات

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قررت الحكومة فرض رسوم إضافية على تذاكر السكة الحديد والمسارح والسينما والمكالمات التليفونية والتلغراف، وذلك لصالح الأعمال الخيرية، جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل عدد من أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942، فيما يتعلق بفرض رسم إضافي لصالح الأعمال الخيرية.

ووفقا لنص مشروع القانون المعدل فإن “الناتج من تحصيل الرسوم المفروضة على تذاكر السينما والمسارح والسكة الحديد والتلغراف والمكالمات التليفونية تدخل إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية”.

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وقال البيان الذي أورده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بشأن القرارات الجديدة التي اعتمدها المجلس في جلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، أن التعديلات جائت بهدف تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لكل المواطنين.

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