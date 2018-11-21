تعرف على أنواع وأسعار الدفايات في مصر شتاء 2018.. والفرق بين الدفاية الكهربا والزيت

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نحن على مشارف الشتاء ، وكل يوم يمر تحذرنا هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة، وهو ما يجعل رب كل بيت يفكر في السؤال التقليدي كيف له أن يتغلب هو وأسرته على برد الشتاء القارص، وتأتي الإجابة النموذجية وهي شراء دفاية، ولكن يأتي هنا سؤال أخر وهو كيف لنا أن نختار نوع الدفاية التي نشتريها وما إذا كانت بالكهرباء أو بالزيت، وأي ماركة يمكن أن نختار خصوصا وأن السوق المصري والعربي يعجون بالعشرات من أنواع الدفايات.

وفي السطور التالية يعرض لكم موقع “مصر 365” أسعار الدفايات في مصر 2018، وكيف تختار الدفاية عند الشراء، وأفضل الأنواع وعرض جميع الأسعار .

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وقد تحدث أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية في غرفة القاهرة التجارية، عن أسعار الدفايات في مصر 2018، والتي أكد إنها انخفضت عن ذي قبل.

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حيث أكد إن أسعار الدفايات في مصر 2018 ،حتى الآن مستقرة مقارنة بأسعار العام الماضي، ومن الممكن أن تنخفض مع بداية ديسمبر المقبل، وذلك بسبب ركود الأسواق.

ولفت هلال إلى أن هناك إقبال طفيف من المواطنين على الدفايات خلال الأيام الحالية، مشيرًا إلى أن “الإقبال على الدفاية الصيني ذات الشمعة الواحدة”.

وقد استقرت أسعار الدفايات في مصر 2018، ما بين 170 جنيهًا إلى 2300 جنيه، حسب نوع الدفاية وحجمها، على حد قولرئيس شعبة الأجهزة الكهربائية في غرفة القاهرة التجارية.

وقد ساهم ارتفاع الدولار أمام الجنيه والدولار الجمركي في رفع أسعار السلع أو مكونات الإنتاج المستوردة العام الماضي.

و تختلف أنواع الدفايات في مصر وتتنافس الشركات في صناعة وتوفير الدفايات وعرضها في جميع محلات الأدوات الكهربائية، كما تعج المواقع الإلكترونية بمختلف أنواع الدفايات بمختلف الأسعار، ومنها أنواع مثال يونيفرسال وفريش وزانوسي والعديد من الأنواع الاخرى المنتشرة في مصر خلال الفترة الحالية.

تعرف على الفرق بين الدفاية الكهربائية والدفاية الزيت

لكل منهم له مميزات وعيوب فمثلا الدفاية الزيت تعتبر اقل استهلاك من الدفاية الاخرى لان الزيت يحتفظ أكثر بدرجة الحرارة مما يحافظ على استهلاكك للكهرباء ولكن فى نفس الوقت غير موجودة بكثرة تعتبر أكثر أمانا ايضا اما بالنسبة للدفايات الكهرباء فهي موجودة بكثرة بالاضافة الى سعرها الزهيد لكن اعطالها كثيرة حيث انها تعمل بواسطة شمعة داخلية تختلف عدد الشمعات من دفاية لاخرى فكرة الشمعة ان بها سلك من التنجستين عند توصيل الكهرباء يتوهج في الحال ويبدأ فى ارتفاع درجة حرارته ولا يشتعل من الداخل بسبب وجود غاز النيتروجين الذي يمنع الاشتعال بالإضافة إلى عدم وجود الاكسوجين الازم لعملية الاشتعال ,فالخطأ في تلف الشمعة ليس اشتعال سلك التنجستين كما هو الشائع ولكن شدة الحرارة تجعله ينصهر فينقطع ولذلك ينبغى عليك التبديل فى عمل الشمعات تجعل واحدة تعمل والاخرى لا تعمل ثم تقوم بعكس العملية كل فترة اقل من ساعة على الأقل حتى تحافظ على عمر الشمعات , ولكن هذا لا يحميها الى الأبد فلابد من تلفها بعد الفترة ,فلا تقلقل عن تلف كل واحدة هذه الشمعات المولدة للحرارة فالأمر سهل وبسيط كل ما عليك هو فك الشمعة او الشمعات التالفة وإخراجها ومن ثم الذهاب الى احدى محلات الادوات الكهربائية و تغييرها بواحدة نفس المقاس سليمة وتعمل وسعرها يتراوح بين 7 جنيهات إلى 12 جنيه على حسب نوع ومقاس الشمعة .

كيف أشتري دفاية عبر موقع تسوق على الإنترنت

يوجد الكثير من الدفايات والإصدارات المختلفة على مواقع البيع الالكتروني أو متاجر الانترنت وبالمقارنة مع أسعارها بأسعار السوق فهى الافضل حقيقة لان السعر ثابت وسعر الشحن ثابت إن وجد ,اما التعامل مع التجار والمحلات قد يوقعك فى الغش وشراء انواع مقلدة وغير الاصلية مما يوقعك ايضا فى طمع وجشع التجار إلا القليل من اصحاب الضمير والشراء بسعر اعلى من سعرها الاساسى بكثير غير أن كمية المعروضات سوف تكون اقل بكثير جدا من المعرض على مواقع البيع الالكتروني حيث انك قد تتصفح وانت جالس على الانترنت اكثر من 300 نوع من مواقع مختلفة مثل جوميا وموقع سوق دوت كوم – مصر سيلز – موقع شارب العربي والمتواجد به جميع منتجات شارب في اقل من نصف ساعة بدون خسارة لا مال ولا وقت ولا حتى حرج نفسي عندما تعتقد أنك ليس بحاجة الى الشراء بعد الاطلاع على جميع الانواع والاسعار وكل ما تريد من تفاصيل .

أنواع وأسعار الدفايات في مصر 2018:

دفاية هالوجين من لوكسيل، متوفرة بسعر 119.5 جنيه مصري. دفاية هالوجين من اريون، متوفرة بسعر 129 جنيه مصري. دفاية صيني 800 وات شمعة واحدة متوفرة بسعر: 170 جنيهًا دفاية جروتي 2 شمعة متوفرة بسعر: 194 جنيهًا كومتيل دفاية كهربائية 4 أنابيب، 2200 وات، متوفرة بسعر 269 جنيه مصري. دفاية كهربائية من هوم، متوفرة بسعر 355 جنيه مصري. دفاية صيني 3 شمعات متوفرة بسعر: 399 جنيهًا دفاية هالجون 4 شمعات متوفرة بسعر: 455 جنيهًا دفاية مروحة 2000وات من ميانتا، متوفرة بسعر 545 جنيه مصري. دفاية يونيفرسال زجاج متوفرة بسعر: 609 جنيهات دفاية زيت 11 ريشة من جاك 3211، متوفرة بسعر 899 جنيه مصري. دفاية زيت تورنيدو 9 ريشة 2000 وات: 950 جنيهًا دفاية زيت تورنيدو 11 ريشة 2200 وات متوفرة بسعر: 1194 جنيهًا دفاية زيت تورنيدو 13 ريشة 2800 وات متوفرة بسعر: 1275 جنيهًا ديلونجي، دفاية زيت 9 ريشة، متوفرة بسعر 1.949 جنيه مصري. دفاية 13 ريشة أو آر متوفرة بسعر: 2300 جنيه دفاية زيت كهربائية 2500 وات من ديلونجي، باللون الأبيض، متوفرة بسعر 2.499 جنيه مصري.

تفاصيل بعض أنواع الدفايات في مصر

يوجد كذلك دفاية كهربية من هوم، 10 شمعات صغيرة، صغيرة الحجم يمكن حملها في أي مكان، بها 4 مفتاح للتحكم في التشغيل، متوفرة بسعر 307 جنيه مصري.

وهناك دفاية كهربائية من ديلونجي مزودة بعدد 7 ريش وقدرة 1500 وات، باللون الأبيض، متوفرة بسعر 1.399 جنيه مصري.

كذلك يوجد دفاية كهربائية لاكسل، مفتاحان لثلاث شمعات، مع مفتاح أمان واحد لتشغيل شمعات التسخين، ومفتاح آخر للتحكم بدرجات الحرارة، كما بها هيكل مغطى بطلاء الكتروستاتيك مقاوم للصدأ والرطوبة، متوفرة بسعر 119 جنيه مصري.

دفاية مروحة 2000 وات من كومتيل، دفاية بمروحة تربو تعمل لمدة طويلة كما أنها توفر فى الطاقة، يمكن تركيبها بالحائط، كما أنها تمنحك الدفء لتنعم بصحة جيدة كما إنها أمنة تماما للأطفال، متوفرة بسعر 250 جنيه مصري.

دفاية كهربائية بمروحة 11 ريشة 2500 وات من بلاك أند ديكر، مساحة لتخزين السلك من أجل تنظيم السرعات، بها عدد 3 سرعات، كما أن إعدادات المروحة تناسب الغرفة، دفاية مروحية تعمل على توزيع الهواء الساخن في جميع أرجاء الغرفة، متوفرة بسعر 2.999 جنيه مصري.

ديلونجي دفاية زيت 9 ريشة 2000 وات، تحتوي على موتور قوي يوصل طاقة من 900 إلى 2000 وات بحد أقصى، ثيرموستات لتعديل درجة الحرارة سهل الضبط حسب الرغبة، متوفرة بسعر 1.899 جنيه مصري.