بالفيديو.. الداعية سعاد صالح: يجوز للخاطب رؤية شعر وذراعين وساقين خطيبته

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أثارت الداعية سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الجدل بعد أن صرحت بفتوى على الهواء مباشرة عبر الشاشات حول فترة الخطوبة وحديثها عما يجوز أو لا يجوز في العلاقة بين الخطيبين خلال تلك الفترة.

إذ قالت الداعية سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن “الخطوبة” هي المرحلة الأهم في الزواج، لأن تلك المرحلة تعد «مقدمة لعقد الزواج وتعارف تام بين الخطيبين».، والتي يتعرف فيها الزوجين على صفات كل منهما، ويجب أن يكون في حضور الأسرتين.

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وأوضحت صالح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “عم يتساءلون”، المذاع عبر فضائية “LTC”، مع الإعلامي أحمد عبدون، أمس الثلاثاء، الموافق 20 نوفمبر، أن الخطيب له الحق في رؤية شعر خطيبته وذراعيها وساقيها، لافتة إلى أن هناك رأي مشهور عند الحنابلة يجيز ذلك.

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حيث قالت: “هناك آراء فقهية تجيز للشاب المتقدم لخطبة الفتاة أن يرى شعرها وذراعيها والساقين وهذا الرأى عند الحنابلة”، حيث قالوا يظهر منها ما يظهر أثناء قيامها بالأعمال المنزلية.

وتابعت الداعية سعاد صالح: “الرأي الشهير عند الحنابلة أن للخاطب الحق في رؤية ما يراه أثناء أعمالها المنزلية، لكن الجمهور لم يقبل بذلك، وأنا مع رأي الحنابلة أن تظهر الفتاة شعرها وذراعيها وساقيها لطالب خطبتها دون خلوة ولكن في حضور الأهل”.