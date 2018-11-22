الكهرباء تعتزم تعميم منظومة الدفع الإلكتروني قريباً

Advertisements

صرح المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية أيمن حمزة عن اعتزام الوزارة على التعامل بشكل إيجابي مع كافة الشكاوى التي تلقتها الخاصة بـ فواتير استهلاك الكهرباء، وبناء على تلك الشكاوى سوف يتم تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني بشكل عام لجميع فواتير الاستهلاك في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية قريباً.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء “أنه سوف يتم إطلاق خدمة جديدة في شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء”، وأكد عن تعاقد الوزارة مع بعض من الشركات التي تمتلك منافذ ونقاط في جميع أنحاء المحافظات من أجل شحن كروت عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، والعمل على دفع فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

Advertisements

أشار إلى أن المواطنين يعانون من قلة قراءة عدادات استهلاك الكهرباء في بعض من المناطق، وأكد أن هذا الأمر هو ما دفع الوزارة إلى الاعتماد على عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع أو عدادات الكهرباء الذكية من أجل مواجهة الطرق التقليدية لتسديد قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية.

خصومات الجمعة البيضاء

أوضح حمزة “إن الشركة القابضة للكهرباء قد قامت بالتعاقد خلال الفترة السابقة مع شركة إي فاينانس الرائدة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني، من أجل تفعيل خدمة تحصيل فواتير الكهرباء بشكل إلكتروني في جميع محافظات جمهورية مصر العربية”.

وأكد أنه بناء على هذا التعاقد سوف يتم إجراء الربط التقني والفني بين جميع شركات توزيع الكهرباء وهي شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وشركة جنوب القاهرة لتوزيع القاهرة، وشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، و شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، وشركة القناة لتوزيع الكهرباء، وشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، وشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، وأنه من المتعين أن تقوم شركة أي فاينانس بتحصيل شحن كروت عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، و قيمة فواتير الاستهلاك من خلال منافذها العديدة المتواجدة في مكاتب البريد المصري وغيرها من المنافذ الأخرى.

وصرح المتحدث باسم وزارة الكهرباء “إن عدد المنافذ التي تم من خلالها السداد الإلكتروني المتاح فواتير الكهرباء الشهرية، أو شحن كروت العدادات مسبقة الدفع والكودية يصل عددها إلى حوالي خمسة وستين ألف وسبعمائة واثنين وثمانين منفذ خاص بسداد الفواتير، مقابل واحد وأربعين ألف وسبعة منافذ من أجل شحن كروت عدادات الكهرباء مسبقة الدفع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية”.

ويجدر هنا الإشارة إلى وجود ما يقارب من خمسة وستين ألف منفذ تباع لشركة فوري قد تم التعاقد معها من أجل سداد و شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، بالإضافة إلى وجود مائة وخمسين ألف نقطة بيع pos من أجل سداد فواتير الكهرباء عن طريق مكاتب البريد، ومصاري، بي، وأمان، وتمام، وسداد، وممكن.

وقد قامت شركة فوري بتخصيص رقم “12461” من أجل الاستعلام عن أقرب منفذ شحن كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وصرح نائب رئيس شركة شمال القاهرة لشؤون القطاعات التجارية مسعد بشري عن اعتزام الشركة التعاقد مع الشركة القابضة وشركة إي فاينانس خلال الفترة السابقة.

وأكد أن تلك الخطوة تعد خطوة جديدة من أجل تخفيف المصاعب عن كاهل المشترك في أي منطقة، إلى جانب أن شركة إي فاينانس تعد من الشركات الرائدة في مجال الدفع الإلكتروني والتحصيل.

أقرا المزيد اسعار التكييفات اليوم داخل الأسواق التجارية المصرية