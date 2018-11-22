اليوم “التضامن” تعرض إنجازات “تكافل وكرامة” أمام مجلس الوزراء

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تقوم وزارة التضامن الاجتماعي ، اليوم الخميس، الموافق 22 نوفمبر، بتنظيم احتفالية كبرى بمناسبة مرور 3 سنوات على برنامج تكافل وكرامة تحت عنوان “من الحماية إلى الإنتاج”، وخلال الاحتفالية سوف تعرض الوزيرة غادة والى، الإنجازات التى تحققت من خلال البرنامج لمساعدة الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتهم خلال هذه الفترة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

يشهد احتفالية وزارة التضامن، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وممثل البنك الدولى، وسوف تشهد الجلسة الافتتاحية عرض نتائج إنجازات برنامج تكافل وكرامة ونتائج تقييم الأثر للدعم النقدى على حياة المستفيدين، كما ستشهد الجلسة الأولى من المؤتمر مناقشة مشروطية الصحة والتعليم، من أجل الاستثمار فى رأس المال البشرى، وسيشارك فيها كل من وزراء التربية التعليم والصحة والسكان، هذا إلى جانب عرض لدراسة الخدمات التعليمية والصحية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، كما تشهد الجلسة الثانية دور المسئولية المجتمعية وتكنولوجيا المعلومات فى تعزيز سوق العمل.

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وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، أن برنامج تكامل وكرامة الذى تنفذه الوزارة منذ عام 2015 هو أول برنامج دعم نقدى مشروط يقدم للعائلات الأكثر فقراً والتى تعول أطفال دون سن الثامنة عشر والفئات الأكثر فقراً من المسنين وذوى الاحتياجات الخاصة.

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واشارت والي إلى أن البرنامج استطاع تحقيق النجاح خلال هذه الثلاث سنوات الماضية، بالوصول إلى 2 مليون و230 ألف أسرة، مشيرة إلى أن برنامج تكافل قد بدأ عام 2018 فى تطبيق بعض الشروط الواجبة لاستمرار الأسر المستفيدة من البرنامج فى تلقى الدعم النقدى، وتتمثل تلك الشروط فى انتظام الأطفال فى الحضور الدراسى بنسبة لا تقل 80%، بالإضافة إلى انتظام الأم فى إجراء زيارات الرعاية الصحية مرة كل 3 أشهر أثناء الحمل وبعد الولادة وفى مواعيد التطعيمات الأساسية للأطفال ومتابعة نمو الطفل من حيث الطول والوزن والصحة العامة.