الصحة تؤكد توفير علاج السكر والضغط للمرضى مجاناً مدى الحياة

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أكد المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة، أن الوزارة قد بدأت المرحلة الثانية والتي سوف تقوم بالكشف عن مرضي فيروس سي والأمراض الغير سارية كمرض السكر والضغط، وتستهدف الحملة 20 مليون مواطن في 11 محافظة، وسوف تبدأ الحملة في أول شهر ديسمبر 2018.

وأكد المتحدث الرسمي خلال لقاء له على إحدى القنوات الفضائية أن نسبة الإصابة بفيروس سي خلال المرحلة الأولى قد بلغت 5% من إجمالي 10 ملايين مواطن تم الكشف عليهم في 9 محافظات على مستوى الجمهورية.

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وأكد خلال حديثه أن الشباب هي الفئة الأكثر مشاركة في هذه الحملة، مقارنة بالأعمال الأخرى والتي تزيد عن 65 عاماً، مؤكداً على أن الوزارة سوف تقوم بتوفير العلاج لمرضى فيروس سي في مراكز العلاج بالمجان، كما أن الدولة سوف توفر علاج مرضي السكر والضغط مدى الحياة بالمجان سواء أكان على نفقة الدولة أو في التأمين الصحي.

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